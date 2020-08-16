  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Trump'tan İran'a yeni yaptırım mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-16 01:51:26 -
Trump'tan İran'a yeni yaptırım mesajı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) İran'a silah ambargosunun uzatılmamasına tepki olarak gelecek hafta bu ülkeye yeni yaptırımlar getireceklerini duyurdu.

Hafta sonu tatili için gittiği New Jersey'de basın toplantısı düzenleyen Trump, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BMGK'da cuma günkü "İran'a silah ambargosunun uzatılmaması" kararı için "bunu bekliyorduk" yorumunu yapan Trump, "Buna karşı tepki olarak yaptırımlar getireceğiz. Bunları önümüzdeki hafta göreceksiniz." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, konuyla ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in videokonferans toplantısı önerisine katılmayı da şimdilik düşünmediğini sözlerine ekledi.

Cuma günü yapılan oylamada BMGK, İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasını talep eden ABD'nin önerisini kabul etmemişti.

- Edward Snowden'a affa yeşil ışık

Öte yandan, bir soru üzerine Trump, Amerikan devletine ait gizli bilgileri sızdırdığı iddiasıyla aranan Edward Snowden'ı affedebileceği konusunda kapıyı açık bıraktı.

Trump, "Snowden'a af çıkaracak mısınız?" şeklindeki soruya, "Bu konuyla ilgilenmeye başlayacağım. Hem sağ hem de soldan her kesimde Snowdan konusunda bir bölünme var." diye yanıt verdi.

Devlete ait gizli bilgileri sızdırdığı iddiasıyla aranan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski çalışanı Edward Snowden, 2013'ten beri geçici oturma izniyle Rusya'da yaşıyor ve Fransa'nın kendisine sığınma hakkı vermesini istiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce’yi çıldırtacak hamle! Talimatı verdi
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce’yi çıldırtacak hamle! Talimatı verdi

Yeni parti iddialarıyla CHP’de kaynayan kazanı daha da alevlendiren Muharrem İnce’ye karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdar..
Aşiretlerden ABD’ye unutamayacağı tarihi tokat! “Biz Türkleri istiyoruz”
Gündem

Aşiretlerden ABD’ye unutamayacağı tarihi tokat! “Biz Türkleri istiyoruz”

Suriye’de aşiretler tarafından artık topraklarında istenmeyen terör örgütü YPG/PKK’nın imdadına yine efendisi ABD koştu. Terör örgütü ile ça..
Gülen ölüyor mu? İngiliz Economist bombayı patlattı
Dünya

Gülen ölüyor mu? İngiliz Economist bombayı patlattı

İngiliz menşeli Economist dergisinde yer alan analizde, teröristbaşı Fetullah Gülen’in yaşlı ve sağlık durumunun kötü olduğu belirtildi. Ana..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı