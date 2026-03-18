Suriye sınırına 26 metrelik İsa heykeli: Heykel dikildi, İsrail'in saldırıları arttı...

Sınırdaki Çarmıh Dağı’nın zirvesine Kurtarıcı İsa heykeli dikilerek, manevi bir türbe, kilise alanı ve hacılar ile inananlar için bir ziyaret yeri oluşturuldu. Proje, Lübnanlı Fadi Elias Awad tarafından tasarlanıp ve finansal olarak karşılandı. Anıt, 10 metrelik bir kaide üzerine yerleştirilmiş 16 metrelik bir İsa figüründen oluşuyor. Heykeli planlayan Awad’a göre, fikir uzun zamandır mevcuttu, ancak mevcut çatışma ortamında barışın ve Hristiyanların kendi topraklarındaki varlığının bir işareti olarak özel bir anlam kazandı.