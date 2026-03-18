  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Suriye sınırına 26 metrelik İsa heykeli: Heykel dikildi, İsrail'in saldırıları arttı...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Suriye sınırına 26 metrelik İsa heykeli: Heykel dikildi, İsrail'in saldırıları arttı...

Lübnan’da hristiyan halkın yoğun olarak yaşadığı Suriye sınır bölgesindeki Kaa köyüne 26 metre yüksekliğinde bir Hazreti İsa heykeli dikildi.

#1
Foto - Suriye sınırına 26 metrelik İsa heykeli: Heykel dikildi, İsrail'in saldırıları arttı...

Lübnan’da hristiyan halkın yoğun olarak yaşadığı Suriye sınır bölgesindeki Kaa köyüne 26 metre yüksekliğinde bir Hazreti İsa heykeli dikildi.

#2
Foto - Suriye sınırına 26 metrelik İsa heykeli: Heykel dikildi, İsrail'in saldırıları arttı...

Sınırdaki Çarmıh Dağı’nın zirvesine Kurtarıcı İsa heykeli dikilerek, manevi bir türbe, kilise alanı ve hacılar ile inananlar için bir ziyaret yeri oluşturuldu. Proje, Lübnanlı Fadi Elias Awad tarafından tasarlanıp ve finansal olarak karşılandı. Anıt, 10 metrelik bir kaide üzerine yerleştirilmiş 16 metrelik bir İsa figüründen oluşuyor. Heykeli planlayan Awad’a göre, fikir uzun zamandır mevcuttu, ancak mevcut çatışma ortamında barışın ve Hristiyanların kendi topraklarındaki varlığının bir işareti olarak özel bir anlam kazandı.

#3
Foto - Suriye sınırına 26 metrelik İsa heykeli: Heykel dikildi, İsrail'in saldırıları arttı...

Heykel, Suriye sınırına yakın, kuzey Bekaa Vadisi’ndeki Kaa sınır köyünde bulunuyor. Bölge, ülkenin en eski Hristiyanlık merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ağırlıklı olarak Maronitler ve Rum Katolikler tarafından kurulmuş bir yerleşim ve çevredeki alanda hala eski kilise ve manastırlar korunuyor.

#4
Foto - Suriye sınırına 26 metrelik İsa heykeli: Heykel dikildi, İsrail'in saldırıları arttı...

Bu gelişmelerin ardından Bekaa Vadisi’ndeki askeri faaliyetler yoğunlaştı. İsrail güçleri, dağlık sınır bölgelerinde çıkarma girişimleri de dahil olmak üzere, güney ve doğu Lübnan’da operasyonlar yürütüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23