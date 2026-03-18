Yine iftiralara sarıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Turpun küçüğü”başlıklı basın toplantısı düzenledi. Özel’in düzenlediği basın toplantısı, temelsiz iddialar ve mesnetsiz söylemlerden öteye geçmedi. Daha önce defalarca iddia ettiği sözlerin hiçbirini ispatlayamayan ve son olarak eline tutuşturduğu belgelerle kameralar önüne çıkan Özgür Özel’in Akın Gürlek’e yönelik iddiaları dalga konusu oldu.

TURPUN KÜÇÜĞÜ

Gürlek’in “yatı” olduğunu öne süren Özel, “87 yıllık maaşıyla alamayacağı yatı alıcı gözüyle gezdi. Pazarlık etti. Lüksemburg’da o yatın bir eşi var şimdi limanda demirli. Türkiye’den alınmadı. Hollanda’dan alındı Lüksemburg’da bir limanda demirli” dedi. Gürlek hakkında çok sayıda alım-satım yaptığı taşınmazlara ilişkin bir liste hazırlayan Özel, denize kıyısı bulunmayan Lüksemburg’da yatı olduğu yönündeki iddialar kamuoyunda dalga konusu oldu.

Bakan Gürlek ise, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Özgür Özel’in bugün şahsıma yönelik yaptığı açıklamalar, herhangi bir delile dayanmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonudur. 20 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde devletime hizmet ediyorum. Hâkim olan eşim ile birlikte mal varlığı beyanlarımızı, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli şekilde yetkili makamlara sunmaktayız.

HAYAL ÜRÜNÜ

Özgür Özel’in eline tutuşturulan kâğıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Kendisinin bu yaklaşımı ne yazık ki yeni de değildir. Yargı görevim süresince terör ve organize suç yapılarıyla yürüttüğüm mücadele nedeniyle şahsımı bu şekilde sorumsuzca hedef göstermesi, sistematik bir karalama kampanyasının parçasıdır. Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum.”