Mağara havası beynini süngere çevirmiş! Karayılan: Ortadoğu yanarken Türkiye rahatsa bu Apo'nun sayesinde!

Terör örgütünün yayın organı ANF’ye röportaj veren Murat Karayılan, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025’teki çağrısı ile başlayan sürecin birinci yıl dönümünde gelinen aşamayı ve Ortadoğu’daki savaşın sürece etkilerini değerlendirdi.

Sürecin ilk aşamasının PKK’nin feshi ve silahlı stratejinin durdurulması olduğunu hatırlatan Karayılan, artık ikinci aşamanın başladığını söyledi. Karayılan, “Bu aşama yasal adımların atılmasıdır. TBMM’de oluşturulan komisyon raporunu sundu. Nisan ayı bu konuda bir karar ayı olacaktır. Türk devletinin köklü bir çözüm geliştirip geliştirmeyeceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.

APO ÖZGÜR OLMAZSA SORUN ÇÖZÜLMEZ

Karayılan, çözümün parametrelerini ise şu sözlerle çizdi: "Kürt varlığı sadece sözle değil, yazılı ve yasal olarak kabul edilmelidir. Kürtlerin yasal statüye kavuşması ve bu dönemin mimarı olan Önder Apo’nun özgürlüğü sağlanmadığı sürece sorun köklü bir biçimde çözülemez. Önder Apo’nun özgürlüğü siyasi, toplumsal ve tarihi bir gerekliliktir."

Ortadoğu’da devam eden İran-ABD-İsrail savaşına ve bölgedeki füze trafiğine dikkat çeken Karayılan, Türkiye’nin bu kaotik ortamda nispeten sakin kalmasının Öcalan’ın hamlesi sayesinde olduğunu iddia etti.

APO İLE BİREBİR GÖRÜŞMEK İSTİYORUZ

Karayılan, "Bugün Ortadoğu kaynıyor, her yere füzeler ve dronlar düşüyor. Eğer Türkiye bu süreci rahat karşılıyorsa, bunda Önder Apo’nun geliştirdiği barış hamlesinin rolü büyüktür. AKP’liler 'siyasi kubbemiz var' diyorlar; ama bu kubbenin nasıl yaratıldığını iyi bilmeleri gerekir. Eğer bu hamle olmasaydı, Türkiye bugün çok daha büyük tehlikelerle yüz yüze kalırdı."

HPG Komuta Konseyi’nin yıllık toplantısında alınan kararları paylaşan Karayılan, silahsızlanma sürecinin yönetimine dair net bir mesaj verdi:

"Gerilla yapısı, Önder Apo’yu birebir görmek ve onunla doğrudan diyalog kurmak istiyor. Fesih kongremizde de belirttiğimiz gibi; silahsızlanma aşaması bizzat Önder Apo tarafından yönetilmelidir. Bu durumun doğru anlaşılması gerekir; önümüzdeki ay hükümetin alacağı karar sürecin gidişatını belirleyecektir."

BAŞKA SEÇENEĞİMİZ DE VAR

Karayılan, çözümden yana olduklarını ancak sürecin her an tersine dönebileceği ihtimaline karşı da tetikte olduklarını vurguladı.

"Biz seçeneksiz değiliz. Çözüm olursa hazırız, ancak çözümsüzlük gelişirse veya bize yönelik kapsamlı saldırılar yapılırsa buna da fazlasıyla hazırız. Bu konuda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Rehavete kapılmadan, her türlü duruma karşı tedbirli olmalıyız. İki yönlü ihtimalin olduğu bir dönemdeyiz ve her iki seçeneğe göre de kendimizi örgütlüyoruz."