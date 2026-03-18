Ramazan Bayramı'nda ücretsiz ulaşım…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı’nda ücretsiz olacak otoyol, köprü ve raylı sistem hizmetlerini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı’nda Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile birlikte Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hatlarında ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacağını duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 18 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ücretsiz ulaşım hizmetine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

 

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK

Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ücretsiz olacağını bildirdi. Uraloğlu, 19 Mart Perşembe günü saat 00.00’da (Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece) başlayacak uygulamanın 22 Mart Pazar günü saat 24.00’e kadar süreceğini söyledi.

 

RAYLI SİSTEMLER DE ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı’nın da ücretsiz olarak hizmet vereceğini de açıklayan Uraloğlu, uygulamanın 20 Mart Cuma günü saat 00.00’dan (Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece) itibaren 22 Mart Pazar günü saat 24.00’e kadar devam edeceğini belirtti.

Uraloğlu, “Ramazan Bayramı’nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bayramın milletimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı önlemi Yoğun talep ek sefer getirdi

Ramazan Bayramı'nda daha fazla yolcu "yüksek hızda" seyahat edecek… YHT, Anahat ve bölgesel trenlere 8 bin 898 kişilik ek kapasite
Kop Tüneli

Kop Tüneline ne zaman bayram gelecek? Yıl 2012- yıl 2026. 6 kilometrelik tünel. Ne bitmez bir tünel oldu.
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23