İşte temizliğin sırrı: Camları böyle silin! 1 damlada ne iz kalıyor ne leke
İşte cam temizliğinin sırrı ortaya çıktı.
Ev temizliği denince, camların silinmesi en zahmetli işlerden biri gibi görünebilir. Ancak doğru teknik ve malzemelerle camları temizlemek, hem kolay hem de kusursuz sonuçlar elde etmek mümkün! İşte camları 1 damlada ne iz bırakacak ne de leke bırakacak şekilde silmenin sırları…
Bayram temizliğinde camlardaki lekelerden kurtulmanın yöntemlerini derledik. Camlarınızda ne iz ne de leke kalacak şekilde tertemiz bir sonuç elde etmek işte bu kadar kolay! Evdeki pencereler, aynalar ya da cam mobilyalarınız şimdi parıl parıl olacak.
1. Yumuşak Mikrofiber Bez Kullanın Cam silerken en önemli faktörlerden biri kullandığınız bezdir. Mikrofiber bezler, camların yüzeyine zarar vermeden ve iz bırakmadan mükemmel temizlik sağlar. Bu bezler, camlarda kalıntı bırakmaz ve temizliği hızlandırır.
2. Sirke ve Su Karışımını Deneyin Doğal bir temizlik ürünü arıyorsanız, sirke ve su karışımı ideal bir çözümdür. Yarım su bardağı sirke ile bir litre suyu karıştırarak, camların üzerine dökün ve ardından mikrofiber bezle silin. Bu karışım, camları parlatırken, aynı zamanda lekeleri de anında çıkarır.
3. Yatay Hareketler Tercih Edin Camları silerken, dikey hareketler yerine yatay hareketler kullanmak daha etkili sonuçlar verir. Yatay hareketlerle sildiğinizde, camın her bölgesine eşit baskı uygulamış olursunuz ve böylece iz bırakmazsınız.
4. Islak Cam Silmemeye Dikkat Edin Camlar ne kadar ıslaksa, o kadar iz kalır. Temizliği, camların kuruduğu saatlerde yapmanız, çok daha iyi sonuçlar almanızı sağlar. Hızlıca silin ve ardından kuru bir mikrofiber bezle son dokunuşları yapın.
5. Yalnızca 1 Damla Temizlik Spreyi Kullanın Cam temizleme spreyi kullanacaksanız, sadece 1 damla yeterli olacaktır. Fazla ürün, camda iz bırakabilir. Spreyi doğrudan cama sıkmak yerine, bezinize birkaç damla sıkıp ardından camı silmek çok daha verimli olacaktır.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23