Gündem
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı: Adana'ya ikinci bir PATRIOT sistemi konuşlanıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Adana'da konuşlu mevcut İspanya PATRIOT sistemine ilave olarak, yeni bir PATRIOT sisteminin de Adana'da konuşlandırılacağını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısını Adana İncirlik'te düzenledi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son dönemdeki gelişmelerle ilgili bilgi paylaştı.

Yapılan açıklamada, "13 Mart'ta İran'dan ateşlenerek hava sahamıza giren bir balistik mühimmat daha, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili ülke ile temaslar sürdürülmekte, milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınmakta, bölgemizdeki gelişmeler yakından ve dikkatle takip edilmektedir" denildi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, "Ayrıca, hava sahamızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla milli düzeyde alınan tedbirlerin yanı sıra, Adana'da konuşlu mevcut İspanya PATRIOT sistemine ilave olarak, Ramstein/Almanya'daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir PATRIOT sistemi daha Adana'da konuşlandırılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Murat tok

Bizim çelik kubbe nerde.Yerli milli
