Uzmanlar açıkladı! Karaciğer yağlanması belirtileri nelerdir? Karaciğer yağlanması nasıl geçer ve ne iyi gelir

KARACİĞER YAĞLANMASINI DURDURMADA BESLENME VE KARBONHİDRAT YÖNETİMİ Karaciğer yağlanmasını durdurmanın en kesin yolu, organı yoran ve yağ üreten basit karbonhidratları beslenme planından tamamen çıkarmaktır. Beyaz ekmek, pirinç pilavı ve hamur işleri gibi gıdalar, kan şekerini hızla yükselterek karaciğerin yağ depolama mekanizmasını tetikler. Bunun yerine lif oranı yüksek tam tahıllar ve sebzeler tercih edildiğinde, karaciğer üzerindeki metabolik baskı önemli ölçüde hafiflemektedir. Lifli besinler sindirimi yavaşlatarak vücudun enerji dengesini korumasına ve yağ yakımına geçmesine olanak tanır. Protein ve sağlıklı yağların (zeytinyağı, avokado) dengeli tüketimi, karaciğer hücrelerinin yenilenmesi için gerekli olan yapı taşlarını sağlar. Şeker yükü azalan bir karaciğer, kısa sürede kendi hücrelerini temizlemeye ve eski sağlığına kavuşmaya başlar.