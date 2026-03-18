Uzmanlar açıkladı! Karaciğer yağlanması belirtileri nelerdir? Karaciğer yağlanması nasıl geçer ve ne iyi gelir

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPMAK KARACİĞER YAĞLARINI YAKAR MI? Fiziksel aktivite, karaciğerde biriken fazla yağın enerji olarak kullanılmasını sağlayan en doğal ve maliyetsiz tedavi yöntemidir. Egzersiz sırasında artan kan akışı, karaciğerin daha fazla oksijenlenmesini sağlayarak metabolik atıkların temizlenme hızını artırır. Haftada en az üç veya dört gün yapılan tempolu yürüyüşler, iç organ yağlanmasını azaltmada bilimsel olarak kanıtlanmış bir başarıya sahiptir. Vücut hareket halindeyken karaciğerdeki yağ asitlerini yakıt olarak kullanmaya başlar ve bu da enzimlerin normale dönmesini sağlar. Sadece yürüyüş değil, hafif direnç egzersizleri de kas kütlesini artırarak şekerin yağa dönüşmeden yakılmasına yardımcı olur. Hareketli bir yaşamı benimsemek, sinsi ilerleyen yağlanma riskine karşı vücudun geliştirdiği en güvenilir savunma hattıdır.