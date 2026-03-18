Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Doğa yürüyüşünde fark edildi! O ilimizde 2 bin yıllık çınar ağacı bulundu
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Doğa yürüyüşünde fark edildi! O ilimizde 2 bin yıllık çınar ağacı bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde fark edilen dev çınar ağacı incelemeye alındı. Yaklaşık 2 bin yıllık olduğu düşünülen ağaç için yaş tespiti çalışması başlatıldı.

Foto - Doğa yürüyüşünde fark edildi! O ilimizde 2 bin yıllık çınar ağacı bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde doğa yürüyüşü yapan bir kişinin fark ettiği dev çınar ağacı, yapılan ilk incelemelerle birlikte dikkatleri üzerine çekti.

Foto - Doğa yürüyüşünde fark edildi! O ilimizde 2 bin yıllık çınar ağacı bulundu

Bodrum ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi'nde doğa yürüyüşü yapan Mustafa Ünlü, büyük bir çınar ağacı olduğunu fark ederek, durumu Bodrum Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından yapılan ilk teknik incelemede, ağacın gövde çevresinin 19 metre 20 santim olduğu belirlendi.

Foto - Doğa yürüyüşünde fark edildi! O ilimizde 2 bin yıllık çınar ağacı bulundu

Ağacın kesin yaşının tespiti, sağlık durumu ve anıt ağaç statüsüne alınıp alınmayacağına ilişkin çalışma başlatıldı. Çınarın, 2 bin yılın üzerinde yaşıyla Türkiye'nin en yaşlı ağaçlarından biri olabileceği değerlendirildi. Ayrıca ağacın çevresinde bir su kuyusunun bulunduğu görüldü.

Foto - Doğa yürüyüşünde fark edildi! O ilimizde 2 bin yıllık çınar ağacı bulundu

Ağacı fark eden Mustafa Ünlü, "Çok büyük olduğunu görünce fotoğraflarını çekip, Bodrum Şefliği'ne ulaştım. Ekipler gelip inceleme yaptı. Çevre uzunluğu 19 metre 20 santim. Uzmanlar tarafından yaş tespiti yapılacak. Korunması gereken önemli bir değerimiz. Bir uzman profesör yaklaşık 2 bin yıl olabileceğini söyledi ancak ölçümlerle daha net sonuç ortaya çıkacak" diye konuştu.

Foto - Doğa yürüyüşünde fark edildi! O ilimizde 2 bin yıllık çınar ağacı bulundu

Artvin Çoruh Üniversitesi’nden Ekolog, Toprak ve Doğa Bilimci Prof. Dr. Aydın Tüfekçiioğlu da sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gövdesi çürüyerek dört farklı ağaca dönüşmüş anıt bir çınar ağacı. Yaklaşık 2000 yaşlarında ve korunması gereken bir ağaç" dedi.

