Özgür Özel ‘Sert kayaya çarptın oğlum!’ demişti: Olay tersine mi döndü? Sert kayaya çarptın Özgür: 20 milyon doları aldın mı almadın mı?

Gazeteci Tamar Tanrıyar’ın aylar önce gündeme getirdiği "20 milyon dolarlık rüşvet" iddiasını Akın Gürlek doğruladı: "Özgür Özel’in amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek. Muhittin Böcek’ten adaylık için para istediği iddiası var. Zaten bunu Muhittin Böcek de açıklayacak, ancak zamanı var." Dedi.

Özgür Özel "Sert kayaya çarptın oğlum!" demişti: Olay tersine mi döndü?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce Akın Gürlek hedefli yaptığı açıklamalarda "Sert kayaya çarptın oğlum" ifadelerini kullanarak meydan okumuştu. Ancak gelinen noktada rüşvet ve yolsuzluk iddialarının odağına yerleşen Özel için siyasi kulislerde "Şimdi Özgür Özel sert kayaya çarptı" yorumları yapılmaya başlandı. Gürlek’in geri adım atmayarak yargı yoluna gitmesi ve rüşvet iddiasını açıkça dillendirmesi, CHP Genel Başkanını savunma pozisyonuna itti. Şimdi herkes şu soruyu merak ediyor.

“Aday olma karşılığında bir benzin istasyonunda Muhiddin Böcek’ten 20 milyon dolar aldın mı almadın mı?”

CHP'de kirli pazarlıklar hep Atatürk fotoğrafı önünde gerçekleşiyor

Gazeteci Tamar Tanrıyar tarafından aylar önce paylaşılan videoda dile getirilen iddialar, yenilenen yerel seçim sürecine dair karanlık noktaları işaret ediyor.

İddiaya göre, Muhittin Böcek’in yeniden aday gösterilmesi karşılığında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e 20 milyon dolar ödeme yapıldığı öne sürülüyor. Deşifre edilen görüntülerde, bu devasa meblağın bir "adaylık garantisi" olarak verildiği savunulurken, kamuoyu şimdi bu ağır ithamların perde arkasını merak ediyor.

"Asrın yolsuzluğu" mu perdeleniyor?

Konuyla ilgili en dikkat çeken çıkış ise Akın Gürlek’ten geldi. Gürlek, CHP lideri Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirterek rüşvet iddialarını yineledi. Gürlek’in açıklamalarına göre, 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa’da gerçekleştiği iddia edilen temaslar, adaylık için para istendiği yönündeki şüpheleri kuvvetlendiriyor.

Gürlek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel’in amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek. Muhittin Böcek’ten adaylık için para istediği iddiası var. Zaten bunu Muhittin Böcek de açıklayacak, ancak zamanı var."

Cevap bekleyen sorular

Yargıya taşınan dosyalar ve iddianamelere yansıyan "50 milyonluk adaylık gönderimi" ifadelerinin bu 20 milyon dolarlık iddiayla bir bağlantısı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Ancak yükselen sesler, CHP üst yönetiminin bu süreçteki rolünün sorgulanmasına neden oluyor.

Özgür Özel, Muhittin Böcek’in adaylığı için herhangi bir "bağış" adı altında ödeme kabul etti mi?

adı altında ödeme kabul etti mi? Akın Gürlek'e yönelik sarf edilen "Sert kayaya çarptın" sözleri, bizzat Özel için bir bumerang etkisine mi dönüştü?

sözleri, bizzat Özel için bir Muhittin Böcek, Akın Gürlek’in işaret ettiği o beklenen açıklamayı ne zaman yapacak?

Ayrıntılar videoda...