Gündem Ahlaksızlığı yaymanın sonu! Testo Taylan Tutuklandı
Gündem

Ahlaksızlığı yaymanın sonu! Testo Taylan Tutuklandı

Ahlaksızlığı yaymanın sonu! Testo Taylan Tutuklandı

Sosyal medyada 'Testo Taylan' adıyla tanınan Taylan Özgüç Danyıldız, kadınlar hakkında aşağılık ifadeler içeren bir videoyu yayınladığı gerekçesiyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, sosyal medyada paylaşılan ve kadınlara yönelik aşağılayıcı, müstehcen içerikler barındırdığı değerlendirilen görüntülere ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Testo Taylan lakaplı Taylan Özgüç Danyıldız da tutuklandı. Aynı soruşturmada dün de 2 kişi tutuklanmıştı.

Başsavcılıkça, sosyal medyada "sosyal deney" adı altında paylaşılan ve kadınlara yönelik aşağılayıcı ile müstehcen içerikler barındırdığı değerlendirilen görüntülere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Kocaeli'de gözaltına alınan şüpheli Taylan Özgüç Danyıldız'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan çalışmada, "@testotaylan" rumuzlu hesapta yayımlanan "SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ" başlıklı video ile "@SosyalMuhendisAkademi", "@Sosyalmuhendisk" ve "@sosyalmuhendisakademi" hesaplarından paylaşılan içeriklerin incelendiği belirtilmişti.

Bu içeriklerde, "sosyal deney" veya "eğlence" görüntüsü altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen nitelikte davranışlara yer verildiği ifade edilen açıklamada, bu eylemlerin toplumda sıradan ve kabul edilebilir gibi sunulduğu, bu durumun kadınlara yönelik tacizin normalleşmesine yol açabilecek bir algı oluşturma tehlikesi barındırdığı kaydedilmişti.

Bu kapsamda başsavcılık tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "müstehcenlik" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, tespit edilen ve haklarında gözaltı talimatı verilen şüphelilerden Y.H. ile U.U.'nun İstanbul'da, ilgili içeriğin geniş kitlelere yayılması için kendi sosyal medya hesabında yayımlayan Taylan Özgüç Danyıldız ise Kocaeli'de gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Y.H. ve U.U. "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "müstehcenlik" suçlarından tutuklanmıştı.

 

 

