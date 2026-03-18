CHP, bindirme kıtalarla provokasyon peşinde

Dünya, Ortadoğu’da yaşanan savaşlar ve katliamlarla diken üstündeyken, CHP’nin derdi yolsuzluk, hırsızlık, casusluk, rüşvet, irtikap, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak gibi 142 suçlamayla yargılanan eski Ekrem İmamoğlu’nu kurtarmaktan ibaret. Ana muhalefet partisi kurmayları, bir yandan duruşmaları karıştırıp mahkeme sürecini sabote ederken, diğer yandan da Türkiye’nin dört bir yanından otobüslerle taşıdıkları partilileri Saraçhane’ye dolduruyor.

SAHTE DİPLOMA İÇİN MİTİNG

CHP, İmamoğlu’nun diplomasının iptalinin birinci yılı dolayısıyla bugün binlerce partiliyi Saraçhane’ye yığacak. Miting için 81 il ve ilçelerden otobüslerle binlerce partili Saraçhane’ye taşınırken, devamında da Gezi benzeri olaylarla sokaklar karıştırılmaya çalışılacak. Özgür Özel, ortağı İmamoğlu’nun gözaltına alınışından bu yana farklı il ve ilçelerde 98 miting yaptı. Kabak tadı veren mitinglere katılımın giderek düşmesi, davaya ilginin azalması nedeniyle CHP’nin Saraçhane’deki 99. mitingden itibaren yargı üzerinde baskıyı artırmak üzere sokakları karıştırmayı göze aldığı belirtiliyor. Öte yandan, parti genel merkezinden, mitinge katılmayan il ve ilçe başkanları ve meclis üyelerinden savunma isteneceği öğrenildi. Provokasyon girişimini Akit’e değerlendiren TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, şunları söyledi:

DÜNYA YANIYOR UMRUNDA DEĞİL

“Dünya savaşlar nedeniyle büyük bir krizin içinde. Bölgemiz kritik ve zorlu bir süreçten geçerken, CHP’nin İmamoğlu ve diğer suç ortaklarının yargılandığı davalar dışında hiçbir gündeminin olmaması dünya ve ülke gerçeklerinden ne denli koptuklarının açık bir göstergesidir. Ortada açık bir yolsuzluk ve hırsızlık meselesi, milletin hakkına hukukuna uzanan bir operasyon var. Hal böyleyken, bunu örtmeye, perdelemeye veya siyasi bir algı çalışmasına dönüştürmeye çalışan bu anlayış ne siyaset kurumuna ne de aziz milletimize karşı sorumluluk taşımamaktadır. Türkiye güvenliğini ve geleceğini doğrudan ilgilendiren büyük bir savaş ve küresel ekonomik krizin tehdidini yaşarken, ana muhalefetin bu tabloyu görmezden gelerek dar bir siyasi çerçeveye ve siyasi hesaplara sıkışması son derece manidardır. Milletimizin, devletimizin gündemi bellidir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bölgemiz ateş çemberindeyken ülkemizi ve 86 milyon vatandaşımızı sağ salim limana ulaştırmaktır. Yapılması gereken siyasi çıkarları bir tarafa bırakıp devlet aklıyla krizleri yöneterek halkımızı selamete eriştirmektir. Gündemimizde bu milletin güvenliği var.

EKREM’İ KURTARMANIN PEŞİNDE

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem de şunları dile getirdi: “Ne yazık ki Türkiye’de ana muhalefet partisi yok. O sorumluluğu taşıyacak bir CHP göremiyoruz. Türkiye’nin çevresi ateş çemberiyken bunlar sadece Ekrem’i kurtarmanın peşinde. CHP duruşmaları karıştırarak, mitingler yaparak gündemi değiştirmeye çalışıyor. Bu aslında devletin istikbaline de vurulan bir darbedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin istikbali, yüzlerce binlerce Ekrem’in istikbalinden daha önemlidir. Hırsıza sahip çıkmak ahlaki bir şey değildir. CHP’liler mahkemeyi sürekli sabote ederek bir nevi suçu sahiplenmiş oluyorlar. CHP’nin kırdığı yumurta kırkı geçmiştir. Bir tarafta belediye başkanları, yöneticiler ahlaksızlık yapıyorlar, kadınları taciz ediyorlar, tecavüz ediyorlar. Bir taraftan da devletin kasasını soyuyorlar. Ondan sonra da arsızca çıkıp Saraçhane’de miting yapıyorlar. Bu tamamen ülkemize ve milletimize yapılan bir ihanettir. Vatandaşlarımız buna prim vermeyecektir. Ve bunun bedelini de en sert şekilde seçimde ödeyeceklerdir.”