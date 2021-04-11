Trump'tan ilginç öneri: Benim adımı verin

Geçtiğimiz aylarda seçimden yenilgi ile ayrılarak Oval Ofiste'ki koltuğunu Joe Biden'a bırakan ABD eski Başkanı Donald Trump yine bir hayli ilginç açıklamalara imza attı.

Dün eşi Melania ile Cumhuriyetçi Parti'nin (GOP) bağış etkinliğine katılan Trump Kovid-19 aşısı ile ilgili bir öneri ortaya attı.

"Trump aşısı olsun"

Etkinliği yerinde takip eden CNN International muhabirinin söylediklerine göre, Trump, Kovid-19 aşısının aslında 'Trumpcine' yani 'Trump aşısı' olarak adlandırılması gerektiğini söyledi.

Kendisini Cumhuriyetçi Parti'nin lideri olarak nitelendiren Trump eski yardımcısını Pence'i de hedef aldı.

Seçimlere hile karıştırıldığı iddiasını yineleyen Trump, Pence'in bu süreçte kendisinin yanında olacak cesarete sahip olmadığını söyledi.

Cumhuriyetçi Parti'nin 2022'de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanacağından emin olduğunu söyleyen Trump, 2024'te başkan adayı olup olmayacağına dair bir açıklama ise yapmadı.