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Dünya Trump'tan ilginç iddia: Beni onlar hasta etti
Dünya

Trump'tan ilginç iddia: Beni onlar hasta etti

Koronavirüs tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump, Çin tarafından hasta edildiğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 18:14:00 -
Trump'tan ilginç iddia: Beni onlar hasta etti

Koronavirüs tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda bir test yaptıracağını bildirdi. Trump, virüsün gittiğini düşündüğünü söyledi.

Trump, koronavirüse yakalandıktan sonra ilk canlı röportajını Fox News'e bağlanarak verdi.

Trump, gayet iyi hissettiği belirterek bir seçim mitingi yapmayı çok istediğini, hastalık bulaştırdığını hiç sanmadığını ileri sürdü.

Koronavirüse yakalandıktan sonra hiç test yaptırmadığını bildiren Trump, yakın zamanda test yaptıracağını, virüsün tamamen gittiğini ve artık tamamen temiz olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.

Trump, sürekli dışarıda insanlarla bir arada olduğunu ifade ederek bir yerde artık hasta olacağını anladığını kaydetti.

Koronavirüs konusunda Çin'e yönelik suçlamalarını da devam ettiren ABD Başkanı Trump, kendisini Çin'in hasta ettiğini öne sürdü.

Biden'a sert çıkış: Aklı melekelerin yetmez

Trump, Demokrat rakibi Joe Biden'a yönelik eleştirilerini de sürdürerek, Biden'ın akli melekelerinin başkan olmaya yetmeyeceğini belirtti.

Trump, Başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi Mike Pence ve Demokrat Kamala Harris arasında dün akşam gerçekleşen canlı yayın tartışmasına da değinerek, "Bu canavar (Harris) dün gece Pence ile canlı yayındaydı, dün gece kendi kendini yok etti. Bu canavarın söylediği her şey yalan." iddialarında bulundu.

Trump ayrıca Harris için, "sevimsiz" ve "komünist" sıfatlarını kullanarak, "O canavar sınırlarımızı açarak tüm tecavüzcülerin ve katillerin ülkemize gelmesini istiyor." iddialarında bulundu.

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