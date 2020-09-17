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Dünya Trump'tan ilginç iddia
Dünya

Trump'tan ilginç iddia

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçim sonuçlarının hiçbir zaman kesin olarak belirlenemeyebileceğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 17:27:00 -
Trump'tan ilginç iddia

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 3 Kasım tarihinde yapılacak başkanlık seçimleri ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.

Trump, bu sene yaygın şekilde yapılacak posta yolu ile oy kullanma işlemi sebebi ile, başkanlık seçim sonuçlarının hiçbir zaman kesin olarak belirlenemeyebileceğini ileri sürdü.

Koronavirüs gölgesinde seçim

Amerika'da 3 Kasım tarihinde yapılacak 59'uncu başkanlık seçimleri yaklaşırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dolayısı ile posta yoluyla oy kullanılması tartışmaları sıcaklığını koruyor.

"Kesin olarak belirlenemeyebilir"

ABD Başkanı Trump, bu konu hakkında, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada, bu sene seçmenlere veya herhangi bir yere, seçmenlerin isteği olmadan gönderilen devasa miktardaki oy pusulaları sebebiyle, başkanlık seçimlerinin sonucunun hiçbir zaman kesin olarak belirlenemeyebileceğini iddia etti ve bazılarının da zaten bunu istediğini öne sürdü.

"Şimdiden problemler ortaya çıkmaya başladı"

İlginç iddiaları dikkat çeken ABD Başkanı, posta ile kullanılan oylar nedeniyle şimdiden bazı problemlerin ortaya çıkmaya başladığını belirtti.

"Bunu durdurun"

Trump, bu posta ile oy pusulası deliliğinin durdurulması çağrısı yaptı.

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