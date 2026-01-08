  • İSTANBUL
Trump’tan ICE ajanının bir kadını vurarak öldürmesiyle ilgili flaş açıklama: "Polisimiz kendini savundu!"

ABD Başkanı Donald Trump, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarının operasyon sırasında bir kadını silahla vurarak öldürdüğü olayla ilgili konuştu. Görüntüleri izlediğini belirten Trump, yaşananları "korkunç" olarak niteledi ancak silah kullanan kolluk kuvvetlerine sahip çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının verilen emre uymayan ve aracıyla hareket eden bir kadını vurarak öldürmesi ile ilgili olarak,

"Bu olayların yaşanmasının nedeni, radikal solun her gün kolluk kuvvetlerimizi ve ICE ajanlarımızı tehdit etmesi, onlara saldırması ve onları hedef almasıdır" açıklamasında bulundu.


ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletinde görevli ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının verilen emre uymayan ve aracıyla hareket eden bir kadını vurarak öldürmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sahibi olduğu Truth sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yapan Trump, olayın videosunu izlediğini belirterek yaşananları "Çok korkunç" olarak niteledi.

Görüntülerde bağırdığı duyulan kadının "profesyonel bir provokatör" olduğunu söyleyen Trump, "Arabayı süren kadın ise düzeni bozan davranışlar sergiliyor, göreve engel oluyor ve direniyordu.

Ardından aracını hızlı, kasıtlı ve acımasızca ICE memurunun üzerine sürdü. Memur da kendini savunmak için kadını vurmuş gibi gözüküyor" değerlendirmesinde bulundu.

"KOLLUK KUVVETLERIMIZIN YANINDA DURMALIYIZ"

Olayda yaralanan ICE memurunun hastanede tedavisinin sürdüğünü ve soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Trump, "Bbu olayların yaşanmasının nedeni, radikal solun her gün kolluk kuvvetlerimizi ve ICE ajanlarımızı tehdit etmesi, onlara saldırması ve onları hedef almasıdır" dedi. ABD kolluk kuvvetlerinin sadece ülkeyi güvenli hale getirmek için çalıştığını vurgulayan Trump, "Bu radikal solcu şiddet ve nefret hareketine karşı kolluk kuvvetlerimizi korumak için onların yanında durmalıyız" ifadelerini kullandı.

 

BIR KADIN ICE AJANI TARAFINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nde görevli ajanlar, ülkenin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentinde bir kadına karşı silah kullanmıştı. Ajanın "aracından in" emrine karşı gelerek aracını hareket ettiren 37 yaşındaki kadın, kurşunların hedefi olmuştu. Kadının hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

