0553 313 94 23

Trump'tan gerilimi tırmandıracak açıklama: Onlara karşı hazırlıklıyız

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan krize ilişkin yaptığı açıklamada, "İran konusunda çok hazırlıklıyız." dedi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 01:54
Trump'tan gerilimi tırmandıracak açıklama: Onlara karşı hazırlıklıyız

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili süreci yakından takip ettiklerini kaydederek, "İran konusunda çok hazırlıklıyız." dedi.

ABD Başkanı Trump, Florida eyaletine hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD-İran gerilimine ilişkin bir soruya cevap veren Trump, süreci çok yakından izlediklerini vurgulayarak, "Süreçle ilgili birçok kişiyle görüşüyoruz. İran ile (sürecin) nasıl olacağını göreceğiz. İran konusunda çok hazırlıklıyız." şeklinde konuştu.

"Savaş istemiyoruz ama cevap vermeye hazırız"

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Florida eyaletinde bulunan ABD Merkez Komutanlığını (CENTCOM) ziyaretinde basın mensuplarına İran konusunu değerlendirdi.

Pompeo, ABD’nin, İran ile savaşa girmek istemediğini ama İran’ın Basra Körfezi'ndeki "zararlı faaliyetlerini" devam ettirmesi durumunda ise cevap vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Pompeo, "İran rejimini nükleer silah edinme gayretinden ve dünya genelindeki faaliyetlerinden vazgeçirmek bu yönetim için bir görevdir." ifadelerini kullandı.

Bununla beraber, Japonya ve Almanya’nın geçen hafta saldırıya uğrayan iki tanker gemisine ilişkin daha detaylı delil istemesine ilişkin bir soruya cevap veren Pompeo, daha fazla delilin gelecek haftalarda kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

"İran kaynaklı tehditlerin artmasına" atıf yapan ABD Savunma Bakanlığı, dün Orta Doğu'ya ilave bin asker gönderme kararı alındığını açıklamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 01:54
  1. ABD
  2. İran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Araklı'daki sel
    1. Araklı'daki sel
    2. Bilgisayar başında fazla vakit geçirme..
    3. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    4. Oto elektrik dükkanı alev alev yandı:..
    5. Trump'tan gerilimi tırmandıracak..
    6. 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
    7. Kırmızı bülten ile aranan terörist..
    8. İsmail Saymaz milleti saf yerine..
    9. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    10. Hırsızlıktan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş..
    11. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    12. Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak..
    13. ‘Yav he he’ ikinci kez seyirciyle..
    14. Çaycuma OSB kan bağışında bulundu
    15. Amasya Genelgesi'nin 100. yılı..
    16. Tunus'ta meclisten yüzde 3 barajıyla..
    17. Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM..
    18. Libya'da Hafter, UMH askeri kampına..
    19. İslamofobiyle suçlanan Boris..
    20. Quaresma gemileri yaktı! Takipten..
    21. ABD'de değeri 1 milyar doları bulan..
    22. Aydın’da kamyonetin çarptığı bisiklet..
    23. Türkiye ve Rusya'ya flaş çağrı!
    24. Binali Yıldırım'ın danışmanından canlı..
    25. Çavuşoğlu'ndan "Dünyada sözü dinlenen..
    26. Ferrero, 9. Sürdürülebilirlik..
    27. Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle..
    28. Araklı’daki selde ölü sayısı 3’e..
    29. Kastamonu’da yıldırım isabet eden 14..
    30. Egzozu abartanlara ceza yağdı
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı