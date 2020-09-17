  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Trump'tan flaş açıklamalar! ABD tarihinin en büyük hatasını açıkladı
Dünya

Trump'tan flaş açıklamalar! ABD tarihinin en büyük hatasını açıkladı

Filistin ve Suudi Arabistan'ın İsrail ile anlaşan ülkeler arasına katılmasını beklediğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, ABD tarihinin en büyük hatasının Orta Doğu'ya girmek olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 03:11:00 - 2020-09-17 03:15:15
Trump'tan flaş açıklamalar! ABD tarihinin en büyük hatasını açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail ve Bahreyn arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına arabuluculuk yaptıklarını belirten Trump, İsrail ile barışmak isteyen 4-5 ülkenin daha olduğunu belirterek, Orta Doğu'da yıllardır çöllerin kumlarının kanla kaplı olduğunu, ABD'nin tarihinde yaptığı en büyük hatanın Orta Doğu'ya girmek olduğunu ve her iki taraftan çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, en sonunda Filistin'in de İsrail ile barışmak için geleceğini belirterek, Filistinlilere yıllık 750 milyon dolar verdiklerini ancak ABD aleyhine çok kötü şeyler söyleyince bunu kestiğini belirtti.

Başkan Trump, bir gün Suudi Arabistan ve İsrail'in barışacağını belirterek, bunu bir bilgiye değil, Kral Selman ile yaptığı görüşmelerde edindiği hissiyat olduğunu söyledi.

Trump'tan TikTok açıklaması

Trump ABD'de faaliyetlerine son vermek istediği Çin merkezli TikTok uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada, Bu konuda duruşlarının net olduğunu ve ABD'li bir şirketin hisselerin bir kısmını alacağı iddiasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Barış Yarkadaş CHP'nin oy oranını açıkladı! Bu sözler ortalığı karıştıracak
Siyaset

Barış Yarkadaş CHP'nin oy oranını açıkladı! Bu sözler ortalığı karıştıracak

CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun başlattığı tartışmalara ilişkin çok sert açıklamalar yaptı...
Yaşlı adamı döven Halil Sezai konuştu! ‘Ben hayvanım’
Gündem

Yaşlı adamı döven Halil Sezai konuştu! ‘Ben hayvanım’

67 yaşındaki adamı döven ve ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ diyen Şarkıcı Halil Sezai, ‘Benim yaptığım şeyde hayvanlık buna söyleyecek bir laf..
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar
Dünya

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar

Libya Başbakanı Serrac, yaptığı açıklamada görevini ekim ayının sonunda devretmek istediğini ilan etti.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı