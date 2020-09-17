Trump'tan flaş açıklamalar! ABD tarihinin en büyük hatasını açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail ve Bahreyn arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına arabuluculuk yaptıklarını belirten Trump, İsrail ile barışmak isteyen 4-5 ülkenin daha olduğunu belirterek, Orta Doğu'da yıllardır çöllerin kumlarının kanla kaplı olduğunu, ABD'nin tarihinde yaptığı en büyük hatanın Orta Doğu'ya girmek olduğunu ve her iki taraftan çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, en sonunda Filistin'in de İsrail ile barışmak için geleceğini belirterek, Filistinlilere yıllık 750 milyon dolar verdiklerini ancak ABD aleyhine çok kötü şeyler söyleyince bunu kestiğini belirtti.

Başkan Trump, bir gün Suudi Arabistan ve İsrail'in barışacağını belirterek, bunu bir bilgiye değil, Kral Selman ile yaptığı görüşmelerde edindiği hissiyat olduğunu söyledi.

Trump'tan TikTok açıklaması

Trump ABD'de faaliyetlerine son vermek istediği Çin merkezli TikTok uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada, Bu konuda duruşlarının net olduğunu ve ABD'li bir şirketin hisselerin bir kısmını alacağı iddiasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.