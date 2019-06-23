Trump'tan dünyayı sarsan açıklama: İran’a saldırı planını geri çekmedim
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırı planını geri çekmediğini belirterek sadece planın ilerlemesini durdurduğunu söyledi.23 Haziran 2019 Pazar 13:02
New York Times, Trump’ın İran’ın ABD’ye ait bir insansız hava aracını düşürmesinden sonra ülkeye yönelik bir saldırı planına onay verdiğini, ancak daha sonra aniden bilinmeyen bir nedenle emri geri çektiğini ileri sürmüştü.
Konuyla ilgili Twitter’dan açıklama yapan Trump saldırı planı ile ilgili ‘doğru bilgi verilmediğini’ ifade etti.
Trump “Yanlış bildirildiği gibi, İran’a saldırı ASLA geri çekmedim, sadece şu anda ilerlemesini durdurdum” ifadelerini kullandı.
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