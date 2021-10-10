Trump'tan çok konuşulacak iddia: Artık tüm bilgiler onların elinde

ABD'nin Iowa eyaletinde düzenlenen mitingde destekçilerine seslenen eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Afganistan'da terk ettiği helikopterler konusuna da değinerek, Rusya ve Çin'in ABD'nin bu helikopterleri çoktan söktüğünü ve incelemeye başladığını söyledi.

Trump, "Rusya ve Çin'in elinde artık helikopterlerimizin örnekleri var. Apache'leri çoktan söküyorlar, inceliyorlar ve çok yakında en iyi ekipmanlara sahip olacaklar" diye konuştu.

"Bunlar artık düşmanlarımızın elinde"

ABD ordu birliklerinin Afganistan'dan ayrılırken 'en yenileri olmasa da birkaç eski helikopteri bozduğuna' dikkat çeken Trump, "Bunlar artık düşmanlarımızın elinde" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'i konuşmalarında sıklıkla yaptığı hatalar için eleştiren Trump, mitingdeki konuşmada hata yaparak, ABD'nin Pakistan'dan çıktığını söyledi.

Eski ABD Başkanı, "Hatırlarsınız, Uzay Kuvvetleri hoşlarına gitmemişti. Fakat en önemli (kuvvetlerden) biri olacaklar. Orduyu yeniden düzenledik ve bu, askerleri Pakistan'dan... Afganistan'dan çekmekten daha zordu. Yeri gelmişken, Pakistan bize yardım edebilirdi, fakat biz istemedik. Pakistan'a milyarlarca dolar veriyoruz, onlar ise bizim için hiçbir şey yapmıyor" diye konuştu.

Son Amerikan askerleri 30 Ağustos gecesi Kabil Havaalanı'ndan ayrılarak, ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığına son vermişti.

"Biden yönetimindeki ABD, Rusya ve OPEC'ten petrol istemek zorunda"

ABD'nin enerji bağımsızlığını kaybetmesi nedeniyle Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya ile petrol tedariki konusunda görüşmek zorunda kaldığını savunan Trump, Joe Biden yönetimini eleştirerek ve kendisinin başkanlık yaptığı dönemden örnekler vererek şunları söyledi:

"İlk kez kendimize enerji bağımsızlığı sağladık. Şimdi ise onlar, OPEC, Rusya ve diğer ülkelerden bize biraz petrol göndermelerini istiyorlar. Biz buna son vermiştik. Ben görevden ayrılırken Suudi Arabistan'dan, Rusya'dan daha fazla enerjiye, daha fazla petrole ve gaza sahiptik. Şimdi ise onlardan yardım istiyoruz."

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, geçen çarşamba günkü basın açıklamasında ABD'de enerji fiyatlarının düşürülmesi için ham petrol ihracatına yasak getirme olasılığı hakkındaki soruyu yanıtsız bırakmıştı. Aynı zamanda, ABD'nin 'her türlü yasadışı eylemlere karşı koymak' için OPEC devletlerinin temsilcileriyle müzakere etmeye ve iç pazarı izlemeye devam ettiğini hatırlatmıştı.