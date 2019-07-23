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Trump'tan Çin'e şaşırtan övgü!

ABD Başkanı Donald Trump, polis ve göstericiler arasında yaşanan şiddet olaylarının ardından yaptığı açıklamada, Çin’in Hong Kong’daki olaylara karşı duruşuna övgüde bulundu.

23 Temmuz 2019 Salı 23:37
Trump'tan Çin'e şaşırtan övgü!

ABD Başkanı Donald Trump, polis ve göstericiler arasında yaşanan şiddet olaylarının ardından yaptığı açıklamada, Çin’in Hong Kong’daki olaylara karşı duruşuna övgüde bulundu.

1997'de Çin’e verilen eski İngiliz kolonisi olan Hong Kong, protestocular ve polis arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı büyük çaplı barışçıl gösterilere sahne oluyor. Pazar günü düzenlenen büyük gösterinin ardından eylemcilerin dağıldığı sırada, çoğunluğu beyaz giyen göstericiler demir çubuklar ve golf sopaları ile hükümet güçlerine saldırdı. Şiddet olayları sonucunda 6’sı ağır 45 kişi yaralandı.

Hong Kong’da protestolar devam ederken, Trump Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, “Çin Devlet Başkanı Şi Jinping için çok önemli bir sorun olduğunu biliyorum. Çin isterse buna son verebilir” ifadelerini kullandı. Gösterilerin çok uzun süredir devam ettiğini ifade eden Trump, Çin Devlet Başkanı’nın sorumlu bir şekilde hareket ettiğini söyledi.

Trump ayrıca, Washington’un Pekin ile kapsamlı bir ticaret anlaşması yapmak için çalıştığını belirterek, “Ne olacağını göreceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 23:37
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Hong Kong
  3. Çin

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