Trump'tan Çin hamlesi! Yaptırım kararı aldı
ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'a Ulusal Güvenlik Yasası'nı getiren Çinli yetkililerle iş yapan tüm bankalara yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarını imzaladı.
Çin'e karşı katı bir politika izleyen ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'a Ulusal Güvenlik Yasası'nı getiren Çinli yetkililerle iş yapan tüm bankalara yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarını imzaladı. Trump, Hong Kong'a sağlanan ayrıcalıkları kaldıran ve bu bölgeye Çin ana karası ile aynı şekilde davranılmasını öngören bir kararname imzaladı.