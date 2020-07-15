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Dünya

Trump'tan Çin hamlesi! Yaptırım kararı aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'a Ulusal Güvenlik Yasası'nı getiren Çinli yetkililerle iş yapan tüm bankalara yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarını imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 00:55:00 -
Trump'tan Çin hamlesi! Yaptırım kararı aldı

Çin'e karşı katı bir politika izleyen ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'a Ulusal Güvenlik Yasası'nı getiren Çinli yetkililerle iş yapan tüm bankalara yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarını imzaladı. Trump, Hong Kong'a sağlanan ayrıcalıkları kaldıran ve bu bölgeye Çin ana karası ile aynı şekilde davranılmasını öngören bir kararname imzaladı.

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