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Dünya Trump'tan çekilme açıklaması! Tarih verdi
Dünya

Trump'tan çekilme açıklaması! Tarih verdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 25 Aralık'taki Noel'e kadar Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısının düşürülmesi gerektiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 04:25:00 -
Trump'tan çekilme açıklaması! Tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afganistan'da görevine devam eden az sayıdaki cesur askerlerimiz, Noel'e kadar evlerinde olmalı." dedi.

Asker sayısını düşereceğini açıklamıştı

Beyaz Saray'da 10 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında Trump, "Kısa süre içinde Afganistan'daki asker sayımızı 4 bine indireceğiz. Aynı şekilde Irak'taki asker sayımızı da kısa sürede 2 bine indireceğiz." demişti.

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