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Trump'tan casus Brunson teşekkürü

ABD Başkanı Donald Trump, yurt dışında tutuklu ABD'lilerin ülkeye geri getirilmesi ilgili konuştu. Trump, casus Brunson'ın serbest bırakılmasıyla ilgili olarak Türkiye'ye teşekkür etti.

20 Eylül 2019 Cuma 21:26
Trump'tan casus Brunson teşekkürü

ABD Başkanı Trump, salıverilen casus Brunson ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trump, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile yaptığı görüşme sonrası Beyaz Saray'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Başkan Trump, yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın, Rehine İşleri Özel Temsilciliği görevi döneminde yurt dışında tutuklu ABD'lilerin ülkeye geri getirilmesi konusunda büyük bir iş çıkardığını belirtti.

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson serbest bırakılmasına değinen Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok iyiydi ve herkesin çok sevdiği muhteşem rahibimizi (Brunson) evine getirebildik." değerlendirmesinde bulundu.

İran konusu

İran'a yönelik bugün getirilen yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, "İran'a getirilen yaptırımlar, daha öncekilerin çok daha ötesinde." diye konuştu.

Trump, İran'a yönelik yaptırımların işe yarayacağına inandığını vurgulayarak, "İran'a girmek dünyadaki en kolay iş. Hemen şu anda İran'a girmeyerek büyük bir itidal gösterdiğimi düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden gerilim, ABD'nin Suudi Arabistan'ın Aramco petrol tesisine yapılan saldırılardan İran'ı sorumlu tutmasıyla tekrar tırmanmıştı.

İran'a yönelik sık sık askeri operasyon mesajları veren Trump, bugün Oval Ofis'te yaptığı açıklamada İran Merkez Bankası'na yaptırım getirdiklerini duyurmuştu.

Trump, Çin ile kapsamlı bir anlaşma yapmak istediklerini vurgulayarak, "Çin ile 2020 seçimlerinden önce herhangi bir anlaşma yapmaya gerek yok." dedi.

Batılı ülkelere "DEAŞ'lıları alın ne yapacaksanız yapın" mesajı

Suriye ve Afganistan'daki asker sayılarını azaltacaklarını ifade eden Trump, "DEAŞ hilafetini" yüzde 100 azalttıklarını savundu.

Trump, ABD'nin elinde tutuklu binlerce DEAŞ mensubu olduğuna işaret ederek, "Geldiği ülkelerden, bu kişileri geri almalarını, mahkemeye çıkarmalarını ve onlarla ne yapacaklarsa yapmalarını istiyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 21:26
  1. ABD
  2. Trump
  3. Brunson

YORUM YAZ

  • Mehmet MertMehmet Mert14 dk önce
    Casus masus rahip derken doları fırlattınız ne hikmetse dolar geri düşmedi Aslında oyunu icimizdekiler çok güzel oynuyorda insanlar bunu idrak edecek ferasete sahip değil sürünmeye devam projeler iyi devam ediyor halk ezilsin büzülsün herkes birbirine yabancılaşmışkimin umrunda ama ALLAH BÜYÜK bunun mahşerde hesabı elbette var
  • hasanhasan38 dk önce
    Casus Brunson'mus. Casussa neden biraktik adami?

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