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Trump'tan casus Brunson ile ilgili yeni açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan...

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de tutuklu bulunan casus Brunson'ın serbest bırakılmasıyla ilgili olarak konuştu.

24 Eylül 2019 Salı 11:30
Trump'tan casus Brunson ile ilgili yeni açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan...

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılması sürecine ilişkin, ''Geçen sene çok güçlü bir adamla kısa ve saygılı bir müzakerenin ardından Rahip Brunson'ı eve getirdik ve sonra Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arkadaş olduk." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD tarafından BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Dini Özgürlüklerin Korunması için Küresel Çağrı" adlı toplantıda konuştu.

Konuşmasında, ABD'li rahip Brunson'ın serbest bırakılması sürecine değinen Trump, "Geçen sene çok güçlü bir adamla kısa ve saygılı bir müzakerenin ardından Rahip Brunson'ı eve getirdik ve sonra Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arkadaş olduk" ifadelerini kullandı.

Trump'tan casus Brunson teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak kendisine Brunson'ın masum olduğunu söylediğini aktaran Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Trump, ABD yönetimin din özgürlüğü ve dini mekanlarla ibadet yerlerinin korunmasına ilave 25 milyon dolar ayıracağını da kaydetti.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 11:30
  1. Trump
  2. Papaz Andrew Brunson

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