  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trump'tan canlı yayın tartışmalarının yüz yüze yapılması talebi
Aktüel

Trump'tan canlı yayın tartışmalarının yüz yüze yapılması talebi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 20:30:38 -
Trump'tan canlı yayın tartışmalarının yüz yüze yapılması talebi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası ekibi, Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden arasında 15 Ekim'de yapılması planlanan canlı yayın tartışmasının sanal ortama taşınmasının ardından, tartışma tarihlerinin birer hafta ertelenmesi ve yüz yüze yapılması talebinde bulundu.

Trump'ın 2020 Seçim Kampanyası Danışmanı Bill Stepien, yaptığı yazılı açıklamada, "Sırf Başkanlık Tartışmaları Komisyonu (CPD) Biden'ı korumak istiyor diye Amerikan halkının iki başkan adayını iki kez daha yüz yüze tartışırken görme hakkı ellerinden alınamaz." ifadesini kullandı.

Dün gece başkan yardımcısı adayları Kamala Harris (Biden) ile Mike Pence (Trump) arasındaki canlı yayın tartışmasının ardından, CPD'nin Biden ile Trump arasında bundan sonra yapılacak tartışmaların sanal ortamda olacağını açıklamasını "dikkati başka yere çekme çabası" olarak nitelendiren Stepien, Pence'in Harris'e karşı "zafer" kazandığını iddia etti.

- "CPD ve basın, Biden'ı sonsuza kadar saklayamaz"

Stepien, "Trump'ın da dediği gibi, sanal ortamdan yapılacak tartışma başarısız bir girişim ve bu, Biden'a büyük bir hediye olacaktır. Biden, bodrum katındaki sığınağından telepromptera bağlı kalacaktır. Seçmenlerin, Biden'ın 47 yıllık başarısız liderliğini doğrudan sorgulama hakkı vardır." görüşünü paylaştı.

15 Ekim için planlanan canlı yayın tartışmasının 22 Ekim'e, 22 Ekim'deki tartışmanın da 29 Ekim'e ertelenmesi konusunda kendilerinin hemfikir olduğunu belirten Stepien, "CPD ve basın, Biden'ı sonsuza kadar saklayamaz. Amerikan halkının 22 ve 29 Ekim tarihlerinde başkan adaylarını doğrudan duyma hakkı vardır." ifadelerini kullandı.

- İkinci tartışmanın sanal katılımla yapılacağı duyurulmuştu

CPD, Trump ile Biden arasındaki ikinci tartışmanın, katılacak herkesin sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla sanal ortamda yapılacağını duyurmuş, adayların Miami'deki tartışmaya farklı mekanlardan katılımını uygun görmüştü.

Trump ise bu duyurunun ardından katıldığı Fox News canlı yayınında sanal bir tartışmanın "kendileri açısından kabul edilebilir olmayacağını" belirterek, moderatörleri Demokrat rakibi Biden'ı korumaya çalışmakla suçlamıştı.

Trump, daha önce Twitter'da "15 Ekim Perşembe günü Miami'de yapılacak canlı yayın tartışmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Çok güzel olacak." paylaşımını yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köylüler füze sandı! Teklif Kanada'dan geldi
Dünya

Köylüler füze sandı! Teklif Kanada'dan geldi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan bir baraj gölünde görülen yüksek hızlı toplu taşıma araçları ile ilgili füze ihbarı yapılmıştı. Yük..
Türkiye - Yunanistan gerilimde sıcak gelişme
Gündem

Türkiye - Yunanistan gerilimde sıcak gelişme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias görüştü. Görüşmede, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele ..
Kılıçdaroğlu'nun yalanı elinde patladı
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun yalanı elinde patladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile olan fotoğrafıyla' ilgili algı amacıyla ..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay