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Teknoloji

Trump'tan bir 'TikTok' hamlesi daha!

Çin'e kişisel verileri satmakla suçlanan TikTok'a savaş açan ABD Başkanı Donald Trump, rakip uygulama Triller'da hesap açarak bir video paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 22:47:00 -
Trump'tan bir 'TikTok' hamlesi daha!

Çin uygulaması TikTok'u hedef alan ABD Başkanı Donald Trump, rakip uygulama Triller'da hesap açtı.

'donaldjtrump' kullanıcı adıyla açılan hesapta paylaşın bir videoda 1 milyon 260 bin civarında izleyiciye ulaştı. 

Öte yandan ABD'de Trump öncülüğünde TikTok'a karşı açılan savaşın ardından rakibi Triller uygulaması, kısa sürede 700 bini aşkın kişi tarafından indirildi.

 

Geçtiğimiz haftalarda Donald Trump, TikTok’un sahibi ByteDance firmasına ABD’deki TikTok hisselerini satması için 3 ay gibi bir zaman vermişti.

TikTok'un kişisel verileri izinsiz bir şekilde Çin hükümetiyle paylaştığı iddia edilmişti.

 

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