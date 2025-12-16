Trump’tan Ahmet Şara hakkında dikkat çeken sözler! 'Çok üzüldü ama çözecek'

ABD Başkanı Trump, 13 Aralık'ta Suriye'de ABD askerlerinin ölümüne yol açan saldırının Cumhurbaşkanı Şara'yı da çok üzdüğünü söyleyerek, "Burası çok fazla kontrolüne sahip olmadığı bölge. Üzerinde çalışıyor, ona güveniyorum." dedi. Saldırının terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunu vurgulayan Trump, buna karşılık olarak "DEAŞ'ı sert bir şekilde vuracaklarını" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Meksika Sınır Savunma Madalyası takdim töreninde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

"ŞARA'YA GÜVENİYORUM, O GÜÇLÜ BİR ADAM"

Suriye'deki silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybetmesi sonrasında hala Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya güvenip güvenmediği sorusuna Trump, "Evet hala güveniyorum. Söz konusu saldırının Şara'yla hiçbir ilgisi yok. Bu, Suriye'nin çok fazla kontrol edemedikleri bir kısmı, sürpriz oldu. Şara saldırı konusunda çok üzgün. Bunun üzerinde çalışıyor, o güçlü bir adam." dedi.

"ORTA DOĞU'DA BARIŞI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Saldırının terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunu vurgulayan Trump, buna karşılık olarak "DEAŞ'ı sert bir şekilde vuracaklarını" söyledi.

Trump, Suriye'de neden ABD askeri bulundurdukları sorusuna karşılık, "Çünkü Orta Doğu'da barışın sağlanmasını ve devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'de asker bulundurmanın da bu çabanın bir parçası olduğunu söyleyen Trump, söz konusu coğrafyanın "dünyanın zorlu bir bölgesi" olduğuna dile getirdi.

"ESAD'DAN KURTULDUK"

Trump, "Esad'dan kurtulduk, gerçekten kötü olan ve Orta Doğu'da barışın önünde engel olan diğer insanlardan kurtulduk." sözlerini ekledi.

GAZZE AÇIKLAMASI: İSTEDİĞİM KADAR ASKER GÖNDERECEKLER

Trump, Gazze'de uluslararası istikrar gücünün ne zaman faaliyete geçeceğinin sorulması üzerine, "Bence bir biçimde zaten faaliyette. Zaten çok güçlü bir biçimde çalışıyor." dedi.

Uluslararası İstikrar Gücü'ne daha fazla ülkeden katılım gerçekleşeceğinin altını çizen Trump, "İstediğim kadar asker gönderecekler." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'da bulunmadığı halde bölgede barışı görmek isteyen ülkeler olduğunu aktaran Trump, bu ülkelerin de söz konusu istikrar gücüne katılmak istediklerini belirtti. Trump, bunun kendisi için "oldukça şaşırtıcı" olduğunu sözlerine ekledi.