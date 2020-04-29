  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Trump'tan ABD'ye tıbbi malzeme gönderme sözü veren Ürdün Kralı Abdullah'a teşekkür

2020-04-29 21:42:34 -
Trump'tan ABD'ye tıbbi malzeme gönderme sözü veren Ürdün Kralı Abdullah'a teşekkür

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkesine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için tıbbi malzeme gönderme sözü veren Ürdün Kralı 2. Abdullah'a, telefonda teşekkür etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ve Kral Abdullah, Kovid-19 salgınını ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Trump'ın, Kral Abdullah'a Ürdün'ün ABD'ye tıbbi malzeme gönderme sözü için teşekkür ettiğine vurgu yapılan açıklamada, iki liderin pandeminin yenilmesi ve ekonomik etkilerinin en aza indirgenmesi noktasında Orta Doğu'daki ortaklar ve G-20 ile yakından çalışılması konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, Trump ve Kral Abdullah'ın diğer önemli ikili ve bölgesel konuları da görüştüğü kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı