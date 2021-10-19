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Dünya Trump'tan ABD medyasına olay sözler
Dünya

Trump'tan ABD medyasına olay sözler

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD medyasını hayatını kaybeden eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'i iyi gösterdiği için eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 21:33:00 -
Trump'tan ABD medyasına olay sözler

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yaşamını yitiren eski ABD Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Colin Powell için yayımladığı taziye mesajında medyayı, Powell'a öldükten sonra "çok iyi" davrandığı için eleştirdi.

Powell'ın ölümü nedeniyle yazılı bir açıklama yayımlayan Trump, başkanlığı döneminde yıldızının pek barışmadığı, kendisine kötü davrandıklarını savunduğu ve "Fake News (Yalancı Basın)" olarak nitelendirdiği medyaya yüklendi.

Trump, "Yalancı basının, Irak'ta büyük hatalar yapan ve buradaki sözde kitle imha silahlarını savunmasıyla akıllara kazınan Colin Powell'a, ölümünde bu kadar iyi davrandığını görmek mükemmel. Umarım bir gün bana da aynısını yaparlar." ifadesini kullandı.

Powell'ı "klasik bir sözde Cumhuriyetçi" olarak nitelendiren Trump, "Powell çok hata yaptı ama her neyse huzur içinde uyusun!" sözleriyle mesajına son verdi.

O konuşmayla hafızalara kazınmıştı

2003'teki Irak Savaşı'ndan önce BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmayla hafızalara kazınan Powell, Konsey'in 1441 sayılı kararına atıfta bulunarak Irak'ın kitle imha silahlarından arındırılması gerektiğini belirtmişti.

Powell, konuşmasında "Irak'ın terörizme karışması hakkında Washington yönetiminin bildiklerini" Konsey ile paylaşmış, daha sonra bu konuşmadan utanç duyduğu açıklamasını yapmıştı.

26 Ocak 2005'e kadar dışişleri bakanlığı yapan Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle 18 Ekim'de hayatını kaybetti.

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