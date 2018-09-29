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Trump'tan 854 milyar dolarlık onay

ABD'nin Savunma, Sağlık, Çalışma ve Eğitim Bakanlıklarına, 1 Ekim'de başlayacak yeni mali yılı  boyunca finansman sağlayacak 854 milyar dolarlık bütçe tasarısı Trump'ın imzasıyla yasalaştı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 06:32
Trump'tan 854 milyar dolarlık onay

ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin geçici  olarak faaliyetlerine ara vermesini önleyecek 854 milyar dolarlık bütçe  tasarısını onayladı.  

ABD'nin Savunma, Sağlık, Çalışma ve Eğitim Bakanlıklarına, 1 Ekim'de  başlayacak yeni mali yılı boyunca finansman sağlayacak 854 milyar dolarlık bütçe  tasarısı Trump'ın imzasıyla yasalaştı.

Federal hükümet kapsamındaki diğer bakanlık ve kuruluşlara ise 7  Aralık 2018'e kadar harcama yetkisi veren bütçe, Temsilciler Meclisinden iki gün  önce, Senatodan ise geçen hafta geçmişti.

ABD Başkanı Trump, Meksika sınırına örülmeye başlayan duvar için  finansman içermediği için eleştirdiği bütçe tasarısını onaylaması, hükümetin  kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde geçici olarak kapanmasını  engelledi.

Amerikan yasalarına göre 1 Ekim tarihinde başlayan mali yıl, bir  sonraki sene 30 Eylül'de sona eriyor.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 06:32
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