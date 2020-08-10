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Ekonomi

Trump’tan 4 yeni kararname

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsün birçok kişiyi mağdur ettiğini anımsatarak 4 ayrı kararname imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 10:57:00 -
Trump’tan 4 yeni kararname

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19'un birçok kişiyi mağdur ettiğini anımsatarak 4 ayrı kararname imzaladı. Kararnameler kapsamında, bordro vergileri ile birçok kişiyi ilgilendiren işsizlik yardımları yıl sonuna kadar ertelendi. Ayrıca öğrenci kredisi borçları ve gecikme faizleri de ikinci bir uyarıya kadar ertelenirken, ev sahiplerinin kiracıları evden çıkarmasına yönelik yasak da uzatıldı. Trump, Kovid-19 nedeniyle işini kaybeden kişilere verilen işsizlik yardımlarının haftada 600 dolardan 400 dolara düştüğünü de sözlerine ekledi.

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