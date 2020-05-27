  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Trump'la ilgili şok iddia! ABD askerlerini çekecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, kasımda yapılacak başkanlık seçimlerine kadar Afganistan'daki tüm ABD askerlerini çekmeyi planladığı ve Savunma Bakanlığının (Pentagon) bu konuda planlama yaptığı söyleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 02:01:00 -
Trump'la ilgili şok iddia! ABD askerlerini çekecek

New York Times gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, askeri yetkililerin gelecek günlerde Trump'a çekilme konusunda brifing vereceği ileri sürüldü.

Haberde, Trump'ın kasımdan önce çekilmenin tamamlanmasını istediği ancak Pentagon'un ise Trump'a daha yavaş ve planlı şekilde çekilmenin faydalı olacağını önereceği kaydedildi.

Hoffman, detay vermedi

Konuyla ilgili sorulara yanıt veren Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, ABD'nin Taliban'la yaptığı anlaşmaya göre temmuza kadar Afganistan'daki asker sayısının 8 bin 600'e çekilmesi planının devam ettiğini vurguladı.

Hoffman, yeni bir planlama olup olmadığı konusunda veya Pentagon'un Trump'a vereceği brifingde nasıl bir öneride bulanacağına dair herhangi bir detay vermeyeceğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Coşkun Başbuğ, Katar medyasının ifadelerini paylaştı: Türklerin ilginç bir sırrı var! Tek gördüğünüz şey...
Gündem

Coşkun Başbuğ, Katar medyasının ifadelerini paylaştı: Türklerin ilginç bir sırrı var! Tek gördüğünüz şey...

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Katar medyasının Türkiye ile ilgili haberini paylaşarak, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun" ifadel..
Katar Büyükelçiliğine atanacağı iddia edilmişti! Hulusi Akar’dan üstü kapalı Cihat Yaycı mesajı
Gündem

Katar Büyükelçiliğine atanacağı iddia edilmişti! Hulusi Akar’dan üstü kapalı Cihat Yaycı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar..
28 Şubat davasının 1 numaralı sanığı İsmail Hakkı Karadayı öldü
Gündem

28 Şubat davasının 1 numaralı sanığı İsmail Hakkı Karadayı öldü

Tarihe "Post modern darbe" olarak geçen 28 Şubat davasının bir numaralı sanığı, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı,..
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı