Trump'la ilgili şok iddia! ABD askerlerini çekecek

New York Times gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, askeri yetkililerin gelecek günlerde Trump'a çekilme konusunda brifing vereceği ileri sürüldü.

Haberde, Trump'ın kasımdan önce çekilmenin tamamlanmasını istediği ancak Pentagon'un ise Trump'a daha yavaş ve planlı şekilde çekilmenin faydalı olacağını önereceği kaydedildi.

Hoffman, detay vermedi

Konuyla ilgili sorulara yanıt veren Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, ABD'nin Taliban'la yaptığı anlaşmaya göre temmuza kadar Afganistan'daki asker sayısının 8 bin 600'e çekilmesi planının devam ettiğini vurguladı.

Hoffman, yeni bir planlama olup olmadığı konusunda veya Pentagon'un Trump'a vereceği brifingde nasıl bir öneride bulanacağına dair herhangi bir detay vermeyeceğini ifade etti.