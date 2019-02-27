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Trump'ın yasağı onbinlerce kişiyi vurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın aralarında Müslüman bazı ülkelerin de olduğu 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağı nedeniyle geçtiğimiz yıl 37 binden fazla vize başvurusunun reddedildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:23
Trump'ın yasağı onbinlerce kişiyi vurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre, çeşitli nedenlerle her yıl yaklaşık 4 milyon vize başvurusunu reddeden ABD'de, geçen yıl Trump'ın 7 ülkeye getirdiği seyahat yasağı nedeniyle reddedilen vize sayısı 37 bini geçti.

Seyahat yasağı nedeniyle vizeleri en çok reddedilen ülkeler, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan İran, Libya, Somali, Suriye ve Yemen olarak sıralandı.

Geçen yıl ABD'de sürekli yaşamak isteyen kişilere verilen "göçmenlik vizesi" için söz konusu ülkelerin vatandaşlarının yaptığı 15 bin 384 başvuru, "2017 Göçmenlik Başkanlık Kararnamesi" nedeniyle reddedildi.

Ayrıca, çeşitli sebeplerle geçici süreliğine ABD'ye seyahat eden kişilere verilen "göçmen olmayan vize" için yapılan 21 bin 645 başvuru da aynı nedenle geri çevrildi.

Vize onaylarında yüzde 80 düşüş

Öte yandan İran, Libya, Somali, Suriye ve Yemen vatandaşı yaklaşık 14 bin 600 kişi vize onayı aldı.

Trump'ın vize yasağının uygulanmadığı 2016'da bu rakam yaklaşık 72 bindi. Geçen yıl söz konusu ülke vatandaşlarına vize onayı rakamları 2016'ya göre yüzde 80 düştü.

Trump'ın seyahat yasağı

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten bir hafta sonra 27 Ocak 2017'de İran, Suriye, Libya, Yemen, Somali, Çad ve Kuzey Kore'ye seyahat yasağı getirmiş, kararın geniş kitlelerce havalimanlarında protesto edilmesi üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Daha sonra "yükümlülüklerini yerine getirdiği" gerekçesiyle Çad listeden çıkarılmış, seyahat yasağı hafifletilerek güncellenmiş ve tekrar yürürlüğe konmuş ancak Hawai ve Maryland eyaletindeki federal hakimlerin ulusal çapta yürürlüğün durdurulması kararı engeline takılmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, geçen yıl haziran ayında Trump'ın aralarında Müslüman bazı ülkelerin de olduğu 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağını, 5'e karşı 4 oyla onaylayarak Amerikan Anayasası'na uygun bulduğunu açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:23
  1. seyahat yasağı
  2. ABD

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