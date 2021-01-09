Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıkladı. ABD başkanlık seçimi oy sonuçlarının sayıldığı Kongre Binası geçtiğimiz günlerde Trump’ı destekleyenler tarafından basılmıştı. Söz konusu işgal 4 saat sürmüş olay sebebiyle 4 kişi yaşamını yitirmişti. Yaşanan olaylar ve Trump’ın açıklamaları sebebiyle Twitter hesabı geçici olarak kapatılmıştı. Yapılan son açıklamada ise hesabın kalıcı olarak askıya alındığı belirtildi.

Trump'ın Twitter hesabı neden kapatıldı?

Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı, bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Twitter'ın, halkın seçilmiş yetkililerin ve dünya liderlerinin sesini duymasına olanak sağladığının altı çizilerek, "Ancak son yıllarda, liderlerin hesaplarının bizim kurallarımızdan daha üstün olmadığını ve Twitter'ı şiddeti yaymak için kullanamayacaklarını net bir şekilde belirttik. Politikalarımız ve uygulanma şekilleri hakkında şeffaf davranmayı sürdüreceğiz." bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Twitter, Trump'ın daha etkin olduğu ve "realDonaldTrump" kullanıcı adına sahip hesabı kapatırken, ABD başkanları için açılan resmi "POTUS" kullanıcı adlı hesabın aktif olduğu görüldü.

Donald Trump'tan açıklama

Trump, resmi Twitter hesabının kalıcı olarak askıya alınmasının ardından başkanlık makamının resmi hesabı olan "POTUS" hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Uzun zamandır Twitter'ın ifade özgürlüğünü yasaklamakta çok ileri gittiğini söylüyordum ve bugün Twitter çalışanları, beni susturmak adına hesabımı bu platformdan kaldırmak için Demokratlar ve radikal solcularla iş birliği yapmıştır" ifadesini kullandı.

Kendisine oy veren 75 milyon kişiye hitaben ise Trump, "Twitter, özel bir şirket olabilir ancak hükümetin onlara sağladığı yasal koruma olmadan uzun süre hayatta kalmayacaklardır" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Twitter'ın hesabını askıya alacağını tahmin ettiğini belirterek, "Birçok diğer site ile iletişim halindeydik ve yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte kendi platformumuzu kurma ihtimallerini de değerlendiriyoruz. Bizi susturamayacaksınız." mesajını paylaştı.

Twitter'ın, ifade özgürlüğünü sağlamadığını savunan Trump, "Twitter, dünyadaki en tehlikeli kişilerin özgürce konuştuğu ve aşırı solu yükselten bir platformdur. Bizi izlemeye devam edin." yorumu yaptı.

"realDonaldTrump" kullanıcı isimli hesabı askıya alınan Trump, söz konusu yazılı açıklamayı başkanlık makamının resmi hesabı olan "POTUS" hesabından paylaştı.

Ancak paylaşımdan kısa süre sonra Twitter, Trump'ın bu paylaşımını da sildi.

Sosyal medya platformu Twitter, kişisel hesabını kapattığı ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanya ekibinin hesabını da askıya aldı.

Trump'ın "realDonaldTrump" kullanıcı adlı hesabını, "şiddete teşvik" gerekçesiyle askıya alan Twitter'dan yeni bir adım daha geldi.

Twitter, Trump'ın seçim kampanya ekibi tarafından kullanılan ve 2,4 milyon takipçisi olan "TeamTrump" adlı hesabı da askıya aldı.

Söz konusu adımın, hesaptan Trump'ın Twitter'a tepki gösterdiği açıklamayı paylaşmasının ardından gelmesi dikkati çekti.