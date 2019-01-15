Trump’ın tehdidine karşı ‘İncirlik’ kozu kullanılsın

İsmail Uğur Ankara

Trump’ın Twitter’dan savurduğu tehdidi Akit’e değerlendiren uzmanlar, “ABD askeri anlamda Türkiye’nin karşısına çıkmaya cesaret edemez. ABD’nin elinde kullanabileceği tek koz ekonomik saldırıdır. Buna karşı Türkiye’nin İncirlik kartını masaya sürmesi, geri adım atması için yeterlidir” dediler.

İncirlik’in adı yeter

Prof. Dr. Mete Gündoğan: “ABD ekonomik olarak yapacağı bir saldırı ile askeri olarak yapacağı bir saldırıdan daha fazla tahribat yapacağını görüyor. Kasım’da yaşadık bu saldırıyı. Bir anda dolar 7,2 TL oldu. Şimdi tam da seçim arefesinde benzer şeyi bir daha yaşarsa zor günler geçireceğini biliyor. Türkiye’nin bu zayıf noktasını çok iyi bildiği için buradan vurmaya ve sonuç almaya çalışıyorlar. ‘Ben çekiliyorum tamam ama burada yarı otonom bir şey kurdum, buna kimse dokunmasın, hele ki Türkiye aklından bile geçirmesin. Yoksa perişan ederiz’ demek istiyor. Onların açısından çok iyi çalışılmış bir plan. Diğer yandan ABD’nin Türkiye’de birçok üssü var. İncirlik bunların en önemlisi. ABD için halihazırda bölgede İncirlik’in başka bir alternatifi yok. Trump’ın tehditlerine karşı Türkiye’nin ‘Ben de İncirlik’i hemen kapatırım’ demesi lazım. ABD’nin Suriye’de kurduğu üsler İncirlik’in yerini asla dolduramaz. Çünkü orada üslerin güvenliği garanti edilemez. İncirlik’te nükleer füzeler var. Bu füzeleri kalkıp da Suriye ya da başka bir yerdeki üsse taşıyamaz ABD. Orada birçok grup var ve bunlardan bir tanesi ABD üssündeki stratejik silahları çalarsa ABD’nin itibarı beş paralık olur. ABD bunu asla göze alamaz. İncirlik ABD için vazgeçilmezdir. Bu tür blöflere Türkiye’nin kanmaması lazım. ABD’ye şık bir şekilde İncirlik’in önemini hatırlatmak lazım. Cumhurbaşkanımızın ‘ABD’nin ekonomik saldırısı bizden önce İncirlik’i mahveder. Böyle bir girişimi ABD yönetimine tavsiye etmem’ demesi bile yeterlidir. Başka yoruma gerek yok, ABD bunun ne anlama geldiğini gayet iyi anlar. Belli ki bir akıllı ekip Trump’a böyle bir cümle kurdurdu.”

Dolar saldırısını itiraftır

ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol: “ABD, bir güvenli bölge oluşturmak suretiyle buradaki otonom devletin varlığını garanti etmek istiyor. ABD’nin hedefi 32 kilometre derinlikte bir Kürt devleti kurmak. Bu Türkiye açısından ihmal edilemez bir beka sorunu. Bir başka açıdan bakıldığında Trump, Kürtlerin hamiliğine oynuyor. Bu açıklama Türkiye’nin ‘hedefimiz Kürt kardeşlerimiz değil terör örgütüdür’ tezini de zayıflatmaya dönük bir hamle. Trump daha önceki ekonomik saldırıyı Türkiye’nin kendi dinamiklerine bağlamıştı. Şimdi ekonomik saldırı tehdidi aslında önceki dolar saldırısını da ABD’nin yaptığının bir itirafı niteliğindedir. ‘Biz daha önce dolar silahını kullanmıştık şimdi de kullanırız’ diyor. Aslında Trump o operasyonla bugün tehdit ifadeleriyle duyurduğu ekonomi tehdidinin de altyapısını hazırlamış oldu. ABD uzun zamandır Türkiye’ye yönelik bir ekonomik saldırının altyapısını hazırlıyordu.

Geri adım atmamalıyız

Orada kurulacak bir otonom yapı doğrudan doğruya bağımsızlığınızı hedef alıyor. Bağımsızlığınız gittikten sonra sahip olduğunuz doların bir anlamı yok. ABD’nin büyük İsrail projesine karşı Türkiye kendi bağımsız politikasını yürütüyor. ABD bu konuda rahatsız ve projesinin sekteye uğramasını istemiyor. Dolar operasyonu sondan bir önceki hamledir. Eğer ekonomik saldırıdan bir sonuç alamazsa ABD savaşa girebilir. Bunu kendisi doğrudan yapmayabilir ama Türkiye’nin karşısına BAE ve Suud liderliğinde bir güç çıkarmaya çalışabilir.”