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Dünya Trump’ın taktiğine karşı önlem aldılar! Biden tarafından açıklama
Dünya

Trump’ın taktiğine karşı önlem aldılar! Biden tarafından açıklama

ABD'de Donald Trump’ın erkenden zafer ilan etme taktiğini tepkiyle karşılayan Joe Biden’ın kampanya direktörü Bob Bauer'dan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 19:58:00 -
Trump’ın taktiğine karşı önlem aldılar! Biden tarafından açıklama

ABD'de Donald Trump ile Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçiminde oyların sayımına devam ediliyor.

ABD'de Donald Trump ile Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçiminde oyların sayımına devam edilirken bir açıklama da Biden'ın kampanya direktörü Bob Bauer'dan geldi.

Trump'ın erkenden zaferini ilan etmesi ve 'hileler karşısında' oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye gideceğini söylemesi Biden cephesinde tepkiyle karşılandı. Açıklanan sonuçlara göre ülke tarihine geçen birçok ilk var.

Joe Biden, Twitter paylaşımında "Herkesin oyu sayılana kadar rahat etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Biden'ın kampanya ekibinin yöneticisi Jen O'Malley Dillon da, Biden'ın 'İnancınızı koruyun, seçimi kazanacağız' sözlerini paylaştı.

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