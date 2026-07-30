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Dünya Trump’ın tabanında alarm: Cumhuriyetçi destek bir ayda 9 puan eridi
Dünya

Trump’ın tabanında alarm: Cumhuriyetçi destek bir ayda 9 puan eridi

Yeniakit Publisher
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Trump’ın tabanında alarm: Cumhuriyetçi destek bir ayda 9 puan eridi

Donald Trump’ın ikinci başkanlık dönemine ilişkin son kamuoyu araştırması, Beyaz Saray için yalnızca genel seçmende değil, Cumhuriyetçi tabanda da tehlike çanlarının çaldığını gösterdi. Trump’ın görev performansına verilen destek yüzde 32’de kalırken, kendi partisindeki onay oranı yüzde 85’ten yüzde 76’ya indi.

ABD’de İran’la yürütülen savaşın askeri kayıpları ve ekonomik faturası, Başkan Donald Trump’ın seçmen desteği üzerinde ağır bir baskı oluşturmaya başladı. Quinnipiac Üniversitesinin son anketinde, Trump yönetimine yönelik hoşnutsuzluğun dış politikadan ekonomiye ve göç uygulamalarına kadar genişlediği ortaya çıktı.

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu, Trump’ın en güçlü siyasi dayanağı olan Cumhuriyetçi seçmendeki çözülme oldu. 24 Haziran tarihli ankette Başkan’a destek veren Cumhuriyetçilerin oranı yüzde 85 olarak ölçülürken, yeni çalışmada bu oran 9 puanlık düşüşle yüzde 76’ya geriledi.
Üniversitenin 24 Haziran’da gerçekleştirdiği önceki ankette Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 85’i Trump’ın görevini yürütme biçimini destekliyordu. Son sonuçlarda bu oran 9 puan kaybederek yüzde 76’ya indi.
Ankete katılanların çoğu, enerji maliyetlerini artıran ve 18 ABD askerinin ölümüne yol açan ABD-İran çatışmalarının devam etmesinden duydukları "memnuniyetsizliği" vurguladı.

Katılımcıların yüzde 54'ü, ABD'nin İran'la yaptığı savaşı "kazanamadığı", yüzde 36'lık bir kesim ise "kazandığı" görüşünü ifade etti.

Savaş konusunda görüş bildirenlerin yüzde 66'sı, çatışmaların "sağladığı faydaya değmediğini" söyledi.

Ayrıca ankette, Trump'ın göçmen politikasını doğru bulmayanların oranı yüzde 57 olurken, ekonomi ve dış politika konularında da bu oranın yüzde 62'ye çıktığı görüldü.

Üniversitenin 24 Haziran'da yaptığı ankette Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 85'i, Trump'ın başkanlık görevini yürütme biçimini desteklemişti.

ABD televizyon kanalı CNN'in yakın zamanda yaptığı ankette ise Trump'ın ikinci dönem başkanlık görevindeki performansından memnun olan genel seçmen oranı yüzde 34 civarında kaydedilmişti.

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