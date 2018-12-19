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Trump'ın 'Suriye'den çekilme' kararı İngiltere'yi rahatsız etti

İngiltere Savunma Bakanı Ellwood, ''Trump'ın 'DAEŞ yenildi' açıklamasına şiddetle karşı çıkıyoruz'' açıklamasını yaptı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 21:40
Trump'ın 'Suriye'den çekilme' kararı İngiltere'yi rahatsız etti

İngiltere Savunma Bakanı Tobias Ellwood, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'Suriye'de DAEŞ'i yendik, oradaki varlığımızın tek nedeni buydu' açıklamasına şiddetle karşı çıktıkları söyledi. Ellwood, ''Tehdit, başka aşırıcılık biçimine dönüşmüş haliyle hala canlı bir biçimde sürüyor'' açıklamasını yaptı.

Amerikan basınının ABD'nin Suriye'den tamamen çekileceğini duyurmasının ardından, Başkan Donald Trump 'Suriye'de kalmak için bir neden kalmadığına' dair tweet atmış ve son olarak da Beyaz Saray, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başladığını açıklamıştı.

 

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Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 21:40
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. İngiltere Savunma Bakanı Tobias Ellwood
  3. ABD
  4. İngiltere
  5. Beyaz Saray
  6. Tobias Ellwood

YORUM YAZ

  • hüsohüso25 dk önce
    türkiyenin kararlı duruşunu gördü içerdeki arıza çıkaracak dinamikleri harekete geçiremedi .. bütün hesabı seçime kadar hükümete ekonomik baskı yaratacak bu arada arabistan ve mısır birleşik arap ülkelerinin ordusunu kurup suriyeye yerleştirecek ypg nin güvenliği için ..bu arada bu oluşumdan en fazla mezhep farklılığından dolayı iran la sünni- şii kavgası çıkaracak sonrası bölgede yanlızlaşan bir türkiyenin üstüne çöreklenmek vatandaşlarıma önerim kürt-türk-alevi- çerkez- laz ayırımını bırakıp sonradan pişman olduğumuz bir gün yaşamıyalım ülkemizin topraklarına dünyada gıpta ile bakmayan devlet yok akıllı olalım.. çare kuzey suriyedeki bu çıbanı bir an önce kızgın demirle dağlamak yoksa mikroplar çoğalınca yara kangren olur bütün vucudumuzu parça parça kestiririz 13 milyon km2 lik osmanlı toprağını batının nasıl 780 bin km2 ye düşürdüğünü görelim halkım
  • ayhanayhan1 sa önce
    tobi sen çık meydana bekleriz

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