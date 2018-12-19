Trump'ın 'Suriye'den çekilme' kararı İngiltere'yi rahatsız etti

İngiltere Savunma Bakanı Tobias Ellwood, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'Suriye'de DAEŞ'i yendik, oradaki varlığımızın tek nedeni buydu' açıklamasına şiddetle karşı çıktıkları söyledi. Ellwood, ''Tehdit, başka aşırıcılık biçimine dönüşmüş haliyle hala canlı bir biçimde sürüyor'' açıklamasını yaptı.

Amerikan basınının ABD'nin Suriye'den tamamen çekileceğini duyurmasının ardından, Başkan Donald Trump 'Suriye'de kalmak için bir neden kalmadığına' dair tweet atmış ve son olarak da Beyaz Saray, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başladığını açıklamıştı.