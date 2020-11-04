Trump'ın seçim ekibi, Michigan'daki oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açtı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanya ekibi, seçim yarışının kafa kafaya sürdüğü Michigan eyaletinde, oy pusulalarının sayım işlemlerini gözlemlemek için kendilerine erişim sağlanmadığını gerekçe göstererek, oy sayım işlemlerinin durdurulması için eyalet mahkemesinde dava açtıklarını duyurdu.

Trump'ın kampanya menajeri Bill Stepien, yaptığı yazılı açıklamada, Michigan'da oyların sayım işleminin sürdüğünü ve yarışın kafa kafaya gittiğini vurguladı.

Birçok oy sayım merkezine gözlem için yaptıkları talebin reddedildiğinin altını çizen Stepien, "Michigan'daki eyalet mahkemesinde, bize oy sayımı için gözlem için gerekli erişim verilene kadar oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açtık. Aynı zamanda halihazırda açılmış ve sayılmış oy pusulalarının da yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Stepien, Trump'ın Michigan'da ve diğer yerlerde meşru tüm oyların sayılmasını sağlamak istediğini aktardı.

- Trump'ın ekibi Wisconsin'de oyların yeniden sayılmasını talep edecek

Stepien, gün içinde yaptığı başka bir yazılı açıklamada, seçim sonuçlarının belirlenmesinde kritik önemde olan Wisconsin eyaletinin bazı bölgelerindeki oyların geçerliliğinden şüpheli olduklarını savunmuş ve "Wisconsin'deki oyların yeniden sayılmasını talep edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.