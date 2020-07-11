Trump'ın rakibi Joe Biden'dan küstah Ayasofya açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerdeki rakibi ve Obama döneminde başkan yardımcılığı yapan Joe Biden, Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılarak cami yolunun açılması hakkında açıklama yaptı. Ayasofya'nın, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer aldığını hatırlatan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaparak, karardan endişe duyduğunu bu adımdan geri dönülmesini talep etti.
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz" dedi.
Biden'dan açıklama
Dünyadan konu ile alakalı çeşitli ülkelerden açıklamalar yapılırken, bir çağrı da Demokratların başkan adayı Joe Biden'dan geldi. Trump'ın rakibi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin aldığı karardan "derin endişe" duyduğunu söyledi.
Obama döneminde başkan yardımcılığı yapan Joe Biden, 85 yıldır müze olarak kullanılan Ayasofya'nın, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer aldığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karardan dönme çağrısı yapan Biden, Ayasofya'ya herkesin "eşit" erişim sağlanmasına olanak sağlayan "müze" statüsünün korunmasını istedi.
Haber7