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Trump'ın nezaketten yoksun tavrı ABD'yi karıştırdı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği ve nezaketten yoksun mektup, ABD’de de tartışmalara neden oldu.

19 Ekim 2019 Cumartesi 17:28
Trump'ın nezaketten yoksun tavrı ABD'yi karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump tarafından kaleme alınan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen mektup, Ankara'da çöpe atılmış ve gereken cevap Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması emriyle verilmişti.

İçinde hadsiz ifadelerin yer aldığı mektupla ilgili olarak dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tam da bu görüşmenin olduğu gün Başkan Trump'ın siyasi ve diplomatik nezaketle bağdaşmayan bir mektubu medya yer aldı. Elbette bizler bunu unutmadık. Unutmamız doğru değil ama bizim karşılıklı olan sevgi saygımız da bunları sürekli gündemde tutmaya müsaade etmiyor. Bu konuyu bugünkü meselemiz ve önceliğimiz olarak da görmüyoruz. Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gerekenin yapılacağının da bilinmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkler, ne düşünüyor acaba?"

İşte o hadsiz mektupla ilgili oalrak MSNBC kanalının Başpolitika Analisti Nicolle Wallace: Bu mektup o kadar acayip ki, Beyaz Saray'dan doğruluğunu teyit etmem gerekti. Türkler, şu anda Amerika ve Amerikan Başkanı hakkında ne düşünüyor acaba?

'Mektubu şaka sandık'

CNN'in Washington Başmuhabiri Jack Tapper: Önce şaka sandım, sahte olduğunu düşündüm. Sonra Beyaz Saray Sözcüsü'ne doğrulattım.

İngiliz Times gazetesinin diplomasi muhabiri Catherine Philip: Mektubu şaka sandık, gerçekmiş.

Eski Ulusal Güvenlik Konseyi, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı uzmanı Kelly Magsamen: Utanç verici.

'Amatörün elinden çıkmış bir metin'

New York Üniversitesi ABD başkanları tarihçisi Timothy Naftali: Normalde başkanlar yazarlar ve iletişim uzmanlarıyla çalışır. Bu mektup Amerikan devletine ait olma özelliğini taşımayan, bir amatörün elinden çıkmış bir metin.

Vox kanalının Güvenlik Muhabiri Alex Ward: Saygısız, çirkin ve her türlü diplomatik nezaketten uzak.

Washington Post'taki Henry Farrell ve Abraham Newman imzalı makale: Mafya babalarını anımsatan tehditkar bir üslup.

Bloomberg analisti Jonathan Bernstein: Şaşırtıcı olan, Trump'ın bu mektubu Kongre liderlerine dağıtacak kadar büyük bir başarı sanması.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 17:28
  1. Ankara
  2. New York Üniversitesi

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