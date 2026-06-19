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Yunanistan alarm veriyor! Doğum oranları dibe vurdu

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AA Giriş Tarihi:

Yunanistan alarm veriyor! Doğum oranları dibe vurdu

Yunanistan'da 2025'teki canlı doğum sayısının, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4,2 azaldığı belirtildi.

#1
Foto - Yunanistan alarm veriyor! Doğum oranları dibe vurdu

Yunanistan İstatistik Kurumunun (ELSTAT) yayımladığı raporda, Ocak-Aralık 2025 döneminde ülkedeki doğum sayıları değerlendirildi.

#2
Foto - Yunanistan alarm veriyor! Doğum oranları dibe vurdu

Buna göre, 2024'te 68 bin 467 olan canlı doğum sayısı, yaklaşık yüzde 4,2 azalarak 2025'te 65 bin 594 oldu.

#3
Foto - Yunanistan alarm veriyor! Doğum oranları dibe vurdu

Raporda, canlı doğum sayılarının 2020'de 84 bin 764, 2021'de 85 bin 346 olduğuna ve daha sonra düşüşe geçtiğine işaret edildi.

#4
Foto - Yunanistan alarm veriyor! Doğum oranları dibe vurdu

Yunanistan'da en son 2021'de yapılan nüfus sayımına göre, ülkede 10 milyon 482 bin 487 yerleşik nüfus bulunuyor. Bu rakam, nüfusun 2011'e kıyasla 10 yılda yüzde 3,11 küçüldüğünü gösteriyor. Yunanistan'ın nüfusu yaşlanırken, son yıllarda azalma eğilimi de gösteriyor.

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