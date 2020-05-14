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Medya

Trump’ın montajlanmış görüntüleri sosyal medyayı yıktı! ‘Meğer bu Zile pekmeziymiş’

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ‘Tokat Zile’de yaşadığı bir olayı anlatıyor’ ifadesiyle montajlanmış videosu sosyal medyayı kırıp geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 12:42:00 -

ABD Başkanı Donald Trump’ın montajlanmış videosu sosyal medyayı kırdı geçirdi.

Trump’ın videosu seslendirme yapılarak ‘Tokat Zile’de yaşadığı bir olayı anlatıyor’ ifadesiyle paylaşıldı. Seslendirmede ‘Meğer bu zile pekmeziymiş kendime geldim’ ifadeleri Trump’ın ağzından çıkmış gibi verildi.

Sosyal medyada kullanıcılar yoğun ilgi gösterdi.

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