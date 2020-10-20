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Gündem Trump'ın kilisede yaptığı şey gündem oldu! "Tanrı bana dedi ki..."
Gündem

Trump'ın kilisede yaptığı şey gündem oldu! "Tanrı bana dedi ki..."

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak olan 'başkanlık' seçimlerini kazanması için bir evanjelik kilisede kutsandı. Trump'ın ayin sırasında eliyle 20 dolarlardan oluşan para destesini sayıp bağış kovasına attığı anlar da kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 07:04:00 - 2020-10-20 07:09:23
Trump'ın kilisede yaptığı şey gündem oldu! "Tanrı bana dedi ki..."

ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftadan az zaman kalan 3 Kasım seçimlerini kazanması için bir Evanjelik kilisede kutsandı.

"Tanrı bana dedi ki..."

Yüzlerce kişinin katıldığı ayinde maskesiz hazır bulunan Trump'a seslenen kilise liderleri, "Tanrı bana dedi ki, 'Başkanınızın ikinci kez kazanmasını sağlayacağım'" ifadesini kullandı.

Trump'ın ayin sırasında eliyle 20 dolarlardan oluşan para destesini sayıp bağış kovasına attığı anlar da kameralara yansıdı.

Trump'ın ayin sırasında yaklaşık 160 dolar bağışta bulunduğu ifade edildi.

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