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Trump'ın kararıyla 'yeniden gözden geçirildi'! Filistin'e 200 milyon dolarlık yardım durduruldu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın talimatıyla Filistin'e yapılması planlanan 200 milyon dolarlık yardımın yeniden gözden geçirilerek durdurulduğunu açıkladı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 07:42
Trump'ın kararıyla 'yeniden gözden geçirildi'! Filistin'e 200 milyon dolarlık yardım durduruldu

ABD yönetimi, Filistin'e yapılması planlanan 200 milyon dolarlık yardımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla başka yerlere kaydırılacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, üst düzey bir bakanlık yetkilisine atfen konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Filistin Yönetimi'ne verileceği ve Batı Şeria ile Gazze'de kullanılacağı belirtilen 200 milyon doları aşkın kaynağın yeniden gözden geçirildiği ifade edildi.

TRUMP'IN TALİMATIYLA KARAR ALINDI

ABD ile Filistin arasındaki Orta Doğu Barışı eksenli gerginlik artarken yapılan söz konusu açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Bu değerlendirmenin sonucunda, Batı Şeria ve Gazze'de kullanılması planlanan 200 milyon doları aşkın ekonomik fon Başkan'ın da talimatıyla başka yerlere kaydırılacak. Bu fonlar yüksek öncelikli başka projelere yönlendirilecek."

Aynı açıklamada, uluslararası toplumun Gazze'ye yardım yaparken karşılaştığı zorlukların göz önünde tutulduğu belirtildi ve "kentteki Hamas kontrolünün şehirde yaşayanların hayatlarını riske attığı" iddia edildi.

KUDÜS KARARINDAN SONRA HİÇBİR FİLİSTİNLİ YÖNETİCİYLE GÖRÜŞMEDİ

Trump yönetiminin Kudüsİsrail'in başkenti olarak tanıyan tek taraflı kararının ardından iyice gerilen ABD-Filistin ilişkilerinin bu kararla daha da negatif bir seyir izleyeceği belirtiliyor.

Kudüs kararının ardından Trump  yönetiminin Orta Doğu Barış sürecindeki arabulucu rolünü tamamen yitirdiği değerlendirmesi yapılırken, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, kararın ardından iki kez gittiği bölgede hiçbir Filistinli yöneticiyle görüşememişti.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 07:42
  1. ABD
  2. ABD Dışişleri Bakanlığı
  3. Filistin
  4. Donald Trump
  5. Filistin Yönetimi
  6. Batı Şeria
  7. Gazze
  8. Orta Doğu Barışı
  9. Kudüs
  10. Mike Pence

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