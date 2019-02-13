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Trump'ın İran tweetine tepki: Benim için utanç kaynağı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran tweetinde kullandığı fotoğrafın sahibi İranlı fotoğrafçı Yelda Muayyeri, "Benim için utanç kaynağıdır" dedi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:04
Trump'ın İran tweetine tepki: Benim için utanç kaynağı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran devriminin 40'ıncı yıl dönümünde paylaştığı Twitter mesajında kullandığı fotoğrafın sahibi İranlı fotoğrafçı Yelda Muayyeri, Trump'ın getirdiği seyahat yasağı nedeniyle ABD'deki anne-babasını göremeyen biri olarak çektiği bir fotoğrafın Amerikalı siyasetçilerin basın toplantılarında görmenin "kendisi için utanç kaynağı" olduğunu söyledi.

İran'da belgesel fotoğrafçılığı yapan Muayyeri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 Aralık 2017'de başkent Tahran'daki gösteriler sırasında çektiği fotoğrafın ABD Başkanı Trump tarafından devrimin yıl dönümünde kullanılmasına tepki gösterdi.

"Benim için utanç kaynağıdır"

Fotoğrafın çekildikten sonra dünya basınında geniş şekilde yer almasına rağmen kendisinin veya ailesinin "başına bir şey gelir korkusuyla" 6 ay boyunca fotoğrafı çekenin kendisi olduğunu açıklamadığını aktaran Muayyeri, "Fotoğraf, özgürlüğün sembolü haline geldi. Bu benim için iftihar vesilesidir. Ancak ABD yaptırımları nedeniyle her gün daha fazla zarar gören, yerel para biriminin değer kaybetmesi dolayısıyla komşu ülkelere dahi seyahat edemeyen ve Sayın Trump'ın getirdiği seyahat yasağı neticesinde ABD'deki anne-babasını göremeyen biri olarak bu fotoğrafın Başkan Trump'ın tweetinde, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve önde gelen Amerikalı siyasetçilerin basın toplantısında görmek benim için utanç kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Muayyeri ayrıca "İran halkından birinin bulunduğu bu fotoğraf İranlılar için çekilmiştir ve başka hiç kimse tarafından suistimal edilmemelidir." diyerek ABD Başkanı'nın söz konusu paylaşımını eleştirdi.

ABD Başkanı Trump, devrimin 40. yıl dönümünü kutlayan İran yönetimine yönelik Twitter'dan Farsça ve İngilizce olarak paylaştığı mesajında, söz konusu fotoğrafla birlikte "İran'daki rejim sadece 40 yıllık bir başarısızlık üretti. İran halkı daha parlak bir geleceği hak ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:04
  1. Yelda Muayyeri
  2. Trump
  3. ABD
  4. Donald Trump

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  • ferdiferdi6 sa önce
    katil kafir maymun şerefsiz sürüne sürüne geberirsin inşaallah

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