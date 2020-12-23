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Dünya Trump'ın Irak'ta sivil katliamına karışan 4 eski paralı askeri affetmesi tepki çekti
Dünya

Trump'ın Irak'ta sivil katliamına karışan 4 eski paralı askeri affetmesi tepki çekti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2007 yılında Irak'ta 17 sivilin öldürülmesi olayına karışan 4 eski paralı askeri affetmesi tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 09:22:00 -
Trump'ın Irak'ta sivil katliamına karışan 4 eski paralı askeri affetmesi tepki çekti

ABD Başkanı Donald Trump, görev süresinin son ayına girerken 15 kişiye af ve 5 kişiye ceza indirimi sağlayan başkanlık kararını açıkladı.

Başkan Trump'ın affettiği isimler arasında 16 Eylül 2007'de Irak'ın Bağdat kentinde Nisur Meydanı'nda 17 sivilin öldürülmesinde adı geçen Nicholas Slatten, Paul Slough, Evan Liberty ve Dustin Heard ile güvenlik şirketi "Balckwater" üyeleri vardı. .

Sosyal medya, yargılandıkları mahkemelerde uzun süre hapis cezasına çarptırılan 4 eski paralı askerin affına tepki gösterdi.

Tepki veren birçok kişi, Irak'ta hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına büyük bir haksızlık yapıldığını belirtti.

Eski İnsan Hakları İzleme Örgütü Orta Doğu Direktörü Sarah Leah Whitson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden Iraklı 9 yaşındaki Ali'ye atıfta bulunarak,  "Ali için adalet yok, sonra da bizden neden nefret ediyorlar diye soruyoruz?" değerlendirmesinde bulundu.

Haberi paylaşan Wall Street Journal muhabiri James Grimaldi, "Trump eski Blackwater çalışanlarını affetti, olaydaki savcı saldırıda masum erkekler, kadınlar ve çocuklara karşı nasıl sınırsız silah kullanıldığını söylemişti." Dedi.

2007 yılında, özel güvenlik şirketi Blackwater için çalışan dört eski paralı asker, sonraki yargılamaların bir sonucu olarak "kasıtlı adam öldürme" de dahil olmak üzere çeşitli suçlardan uzun hapis cezalarına çarptırıldı.

2015 yılında açıklanan karara göre katliamda tetiği ilk çeken kişi olarak kaydedilen Slatten ömür boyu hapis, diğer 3 kişi ise 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz eden Slatten'in cezası, 2019'da sona eren davada onandı.

Blackwater, ABD hükümeti tarafından Irak'taki ayaklanmaların savaş bölgelerinde ABD Dışişleri Bakanlığı personelini korumak için işe alındı.

16 Eylül 2007'de meydana gelen olayda, Amerikan personelini koruyan Blackwater askerleri, "bir intihar bombacısının konvoya yaklaştığını" düşündüklerini ve 19 yaşındaki Iraklı sürücü Ahmed Haithem Ahmed Al Rubia'nın kafasından vurularak öldürüldüğünü belirtti. .

Olayın tüm dünyada yankıları olurken, Blackwater'ın Irak'taki çalışma izni katliamdan sonra sona erdi ve şirket ismini değiştirdi.

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