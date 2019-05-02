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"Trump'ın İhvan kararı, o anlaşmayla bağlantılı!"

İhvan-ı Müslimin'in önde gelen yöneticilerinden Kutub el-Arabi, ABD'nin İhvan'ı terör listesine alması kararının Filistin meselesi ve haziran ayında açıklanması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planıyla bağlantılı olduğunu savundu.

02 Mayıs 2019 Perşembe 09:28
"Trump'ın İhvan kararı, o anlaşmayla bağlantılı!"

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) önde gelen yetkililerinden Kutub el-Arabi, ABD'nin İhvan'ı yabancı terör örgütleri listesine alma planıyla ilgili Facebook hesabından açıklamalarda bulundu.

Arabi, Beyaz Ev'den salı günü yapılan açıklamaların ardından ABD yönetiminin İhvan'ı yabancı terör örgütleri listesine almasının kuvvetle muhtemel olduğunu ifade etti.

Teşkilatın kurulduğu 1928'den bu yana özellikle Mısır'da bu liste içinde bir şekilde yer aldığını kaydeden Arabi, İhvan'ın bütün bunlara rağmen ülkenin ilk sivil cumhurbaşkanını (Muhammed Mursi) çıkarmayı ve Mursi'nin askeri darbeyle görevden uzaklaştırıldığı 2013'ten bu yana ayakta kalmayı başardığını bildirdi.

"Yüzyılın Anlaşması" ile bağlantılı

Arabi, ABD'nin alması muhtemel kararın Filistin meselesi ve haziran ayında açıklanması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planıyla bağlantılı olduğunu savundu.

Arabi, söz konusu planı hazırlayanların, buna karşı en büyük tepkiyi İhvan ile diğer İslami güçlerin vereceğini bildiğini ve bu muhalefeti daha doğmadan ortadan kaldırmak için ortam hazırladığını kaydetti.

Beyaz Saray'dan salı günü yapılan açıklamada, Donal Trump yönetiminin, İhvan'ı, yabancı terör örgütleri listesine almayı planladığı duyurulmuş ancak bu kararın Mısır'daki İhvan dışında diğer ülkelerdeki kollarını da kapsayıp kapsamayacağı hakkında bilgi verilmemişti.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 09:28
  1. Yüzyılın Anlaşması" planıyla bağlantılı olduğunu savundu.
  2. İhvan
  3. Kutub el-Arabi
  4. ABD
  5. Trump

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