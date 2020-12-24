Trump’ın iddialarını yalanladılar

Münübe Yılmaz

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Trump’ın ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine düzenlenen füze saldırısından İran’ı sorumlu tuttuğu iddialarını reddetti. ABD Başkanı Trump’ın dün Twitter hesabından İran'a ait olduğunu iddia ettiği roketlerin fotoğraflarını da eklediği paylaşımda "Tahmin edin bu roketler neredendi? İran'dan. Irak'taki Amerikalılara yönelik saldırılar olacağı söylentilerini duyuyoruz. İran'a bir dost tavsiyesi. Eğer bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım." uyarısında bulunmasına İran Dışişleri Bakanı Zarif’den cevap geldi. ‘’ Bu söylemler ve tekrarlanan, temelsiz, sahte ithamlardır ve Trump’ın zor durumunu bastırmak içindir‘’ diyen Zarif, Trump’ın, Tahran'ı Irak'taki Amerikalılara yönelik yeni saldırılar planlamakla suçladığını söyledi. “Yurtdışındaki vatandaşlarını riske atarak, dikkatleri ülkendeki feci başarısızlıklardan uzaklaştıramazsın" ifadesinde bulunan Zarif’e, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade’den de destek geldi. Hatibzade, Trump’ın iddiaları ile ilgili yaptığı açıklamada ‘’Daha önce defalarca ilan edildiği gibi diplomatik ve meskun mahallere saldırı kabul edilemezdir ve bu konuda da parmaklar ABD ve bölgedeki müttefiklerine çevrilmiş durumdadır zira bunlar bölgede gerginliği arttırmak istemekteler‘’ ifadesinde bulunarak “ABD yeni fitnelerini anlatmak için daha inandırıcı senaryolar bulmalı‘’ dedi. İran’ın mevcut koşullarda herhangi bir eylemin sonucundan ABD’yi tutacağına dikkat çeken Hatibzade, Trump’a tehlikeli gerginlikten kaçınma uyarısında bulundu.